Resurge el rumor que persigue a David Bisbal y Alejandro Sanz

Estos días de atrás, algunos medios se hacían eco de la mala relación de los que fueran amigos antaño, Alejandro Sanz y David Bisbal aunque hayan aparecido en actos juntos.

Los dos cantantes hacían más que migas y era muy normal verles juntos en Miami navegando o compartiendo momentos junto a sus parejas Raquel Perera y Elena Tablada.

Pero, al parecer, una fuente cercana aseguraba al programa de Telecinco Socialité que "la relación de David Bisbal y Alejandro Sanz es prácticamente nula".

"Con Alejandro eran como hermanos, cuando te digo que era de hermanos es que los que hemos estado en Miami sabemos que ellos salían a navegar cada día. Y son los padrinos de Ella", explica dicha fuente que pondría fecha en el calendario asegurando que esto sucedía en 2011 tras las separación de Elena Tablada y David Bisbal.

"Fue bastante problemática, bastante caótica. Ocurrieron cosas bastante feas entre David y Elena. A Alejandro no le hicieron ninguna gracia y se posicionó a favor de Elena"...

Bien es cierto que Bisbal y Alejandro Sanz han sido muy discretos en cuanto a sus relaciones y amistades. De hecho, el artista de "Corazón Partío" fue uña y carne con Shakira y tras su éxito "Tortura", ambos se distanciaron durante un tiempo.

Esa discreción también ha propiciado que no se viera si se había posicionado hacia un lado o hacia otro, como aseguraba esta fuente, y aunque lo hubiera hecho, lo cierto es que Alejandro Sanz no acudió a la boda de Elena Tablada y Javier Ungría, en la que su mujer Raquel Perera tenía un papel muy especial como dama de honor. No sabemos si el cantante español más internacional –junto con Julio Iglesias y su hijo Enrique– no acudió por discreción hacia los que un día fueron pareja Bisbal y Elena Tablada, por trabajo o porque era Cuba.

Independientemente de todo lo hablado, David Bisbal desmentía este mismo fin de semana a la periodista María Estévez, desde Los Ángeles, la mala relación. Arusitys se trasladaba hasta la premier de la nueva película de animación de Paramount, Wonder Park, donde el cantante ha adaptado la banda sonora de este film.

Allí el actual marido de Rosanna Zanetti y expareja de Elena Tablada confesó escuetamente que no había ninguna mala relación con Sánchez Pizarro: "Mira, por supuesto. Y los mensajes que me escribió fue partiéndonos de risa", explicaba a la reportera de Arusitys.

Bisbal hace caso omiso a los comentarios y vive su etapa más feliz, ya que dentro de un mes verá la cara de su segundo hijo y cómo se estrena en España la película Wonder Park, que llegará a la cartelera el próximo 12 de abril.