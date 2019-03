María José Galera acudió al Deluxe de Telecinco para desvelar que está pasando por los peores momentos de su vida. Arruinada, en paro y enfrentada a su familia, la concursante de Gran Hermano 1 asegura no tener "ni un duro" y que, de hecho, ha tenido que irse a vivir con su hija.

Además, su situación familiar es igual de precaria y no se habla con sus padres desde hace un año. "Estoy intentando arreglar las cosas con mi familia, les he pedido perdón, defendí a la que era mi pareja por encima de ellos", explicó en el programa de Telecinco. "Hablé muy mal a mi madre y eso fue lo peor", confesó muy afectada antes de pedir perdón en reiteradas ocasiones: ... "Te quiero, te necesito, te amo con locura mamá".

Respecto a su situación económica, reconoce que podría haber gastado menos pero, al menos, siempre lo hizo por su familia. Está buscando trabajo pero la acosan las deudas pese a los sueldos que cobró en el pasado. "La televisión es pan para hoy, hambre para mañana. Yo en algunos bolos llegué a cobrar 6.000 euros", dijo. "He abierto restaurantes, discotecas... He invertido, pero no ha habido suerte" y ahora no tiene ni un euro.

Ahora vive en casa de una de sus dos hijas mientras cobra el subsidio del paro desde el mes de enero, con lo que paga parte de los gastos de la casa. Galera tiene otra hija menor de edad a la que su marido pasa una pensión mensual de 150 euros al mes.