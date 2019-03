Pasmo por los nuevos amigos y enemigos de Isabel Pantoja

En ¡QMD! Isabel Pantoja dice encontrarse "muy feliz". La ocasión no era para menos, con el cumpleaños de su nieto de por medio. La tonadillera abandonó Cantora para acudir a la celebración de su nieto en el Puerto de Santa María, reconciliándose –según la revista– con su hija Chabelita, madre de Albertito. De lo que no quiso hablar Pantoja fue del papel de Kiko Rivera en GH Dúo, donde sigue participando marcando un hito en su trayectoria en los realities (donde no acostumbraba a perdurar demasiado).

Alberto Isla, padre del niño, estuvo en el evento pese a la demanda que se tienen interpuesta por vulneración de intimidad. También acudieron Anabel Pantoja, Raquel Bollo y el padre de Alejandro Albalá, con quienes ha limado asperezas en los últimos tiempos, provocando el pasmo de los reporteros. A quien no se vio por ningún lado fue a la actual pareja de Chabelita, Asraf, que no había sido invitado por expreso deseo de la tonadillera (según Mila Ximénez), ya que no lo soporta.

En Pronto, el exmarido de Letizia, Alonso Guerrero, se casa con su amor de juventud, una profesora de literatura, con quien ya mantuvo una relación en el pasado, llamada Dolores Corrales Murillo. La boda, que lleva al fin y al cabo 40 años cociéndose, será en el pueblo de la novia, Granja de Torrehermosa (Badajoz), más en concreto en la Hacienda de Don Manuel.

Además, se narra la prematura muerte del actor Luke Perry y se explica el enfrentamiento de Miguel Bosé con una vidente que ha augurado su muerte.