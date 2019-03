Beatriz Tajuelo se renueva por completo y toma otra importante decisión

El año no ha empezado bien para Beatriz Tajuelo. Aunque terminó su relación con Albert Rivera meses antes de que saliese a la luz el supuesto romance del político con la cantante Malú, no pudo evitar que se especulase sobre una posible infidelidad por parte del que era su pareja. Una circunstancia que, al menos por el momento, no han confirmado ninguno de los implicados.

Durante el tiempo que duró el noviazgo, la azafata de vuelo dejó todo para estar cerca del líder de Ciudadanos, y fue entonces cuando comenzó a trabajar como asesora con Miguel Poveda, amigo de Rivera y persona muy cercana a su familia. Tras la separación, Tajuelo ha tomado la decisión de dejar de colaborar con el cantante, algo que ha confirmado la representante del cantante a Vanitatis: "Ya no trabajan juntos". Al parecer, la ex de Albert Rivera dejó su puesto hace semanas aunque todavía no han trascendido más motivos que los que apuntan a la estrecha amistad entre el político y el cantante: la ruptura habría provocado que Poveda se posicionase del lado de su amigo.

¿De nuevo ilusionada?

Aunque Beatriz no ha dado su versión sobre el romance del político y la cantante, durante las últimas semanas utilizó sus perfiles en redes para lanzar varias frases que podrían ir dirigidas a su expareja: "La vida no te enseña a ser fuerte, te obliga a serlo", retuiteó. Hace unos días, el 13 de febrero, escribió: "A pesar de los errores, a pesar de las caídas, a pesar de las lágrimas, a pesar de las heridas, a pesar de las… malas decisiones y compañías. A pesar de los pesares y pese a quien le pese. Seguimos brillando, seguimos soñando, seguimos luchando. ¡Seguimos en pie!".

Cuando Tajuelo hizo la maletas para volver a Barcelona tras la ruptura, Vanitatis aseguró que los compañeros del partido de Rivera ya conocían la existencia de una nueva mujer: "Se sabe que tiene nueva novia, el misterio es saber quién", aseguraron al medio. Tras la separación, Beatriz respondía a las informaciones de su ruptura organizando viajes y planes con sus amigas y presumiendo de ellos en sus redes. Además, en las últimas semanas, la ex de Rivera estrenó un perfil en Instagram donde colgó enigmáticas fotos en restaurantes en las que siempre aparecen dos copas, por lo que es fácil pensar que buena compañía no le falta, aunque no se le conoce romance alguno desde la ruptura.