Chabelita, desolada tras la brutal agresión a Asraf: "Su carrera de modelo corre peligro"

Cuando la relación de Chabelita Pantoja y Asraf Beno atravesaba uno de sus mejores momentos, este fin de semana sufrieron un revés que terminó con el modelo herido en un centro hospitalario. Según informaron este lunes en Sálvame, Beno pasó "un par de horas en urgencias" tras sufrir una brutal agresión.

Todo comenzó durante la noche de fiesta que el sábado estaba disfrutando la pareja en una discoteca madrileña. Sobre las cinco y media de la mañana hubo una serie de malentendidos entre el grupo de amigos de Asraf y Chabelita y otro grupo de chicos que se encontraba en el reservado VIP de la sala de fiestas. Tras un enfrentamiento entre ellos, Asraf acabó golpeado con una copa en la frente. Después de llamar a la ambulancia, llegaron los efectivos sanitarios y lo trasladaron al centro. Una vez allí, Chabelita llamó a su abogada y decidieron interponer una denuncia. Asraf Beno recibió diez puntos de sutura y tal y como desveló la periodista Marta Riesco de El programa de Ana Rosa que fue testigo de la agresión, el modelo estaría muy preocupado por las secuelas, ya que su carrera en las pasarelas correría peligro.

Miguel Vilas, exconcursante de GH 17, y trabajador de la discoteca donde ocurrió todo, contó más detalles de lo ocurrido: "Empieza a volar todo por los aires a las 05:45 horas. Una vez salgo, veo una ambulancia, se abre la puerta de la ambulancia y veo a Asraf con un tercio de la frente vendada. Chabelita estaba apoyada contra la ambulancia, muy vulnerable, me dio pena. Le pregunté qué había pasado y comenzó a llorar. Me dijo que no podían denunciar porque no sabían quien había sido".

Por la mañana en El programa de Ana Rosa habían asegurado que todo fue ocasionado por una situación de celos por parte de Beno, pero Chabelita, por vía telefónica, lo negó a Sálvame y agradeció la preocupación: "Para nada, y si alguien tiene que pronunciarse es él y lo voy a respetar, pero estamos bien". También hablaron con Candela Acevedo que aunque no quiso hablar mucho sobre el tema "por petición de Asraf", aseguró que la escena fue "muy fuerte": "Estaba sangrando muchísimo. No me gustó nada el trato que tuvieron hacia él".