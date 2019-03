El cambio físico de Candela Acevedo nada más salir de 'GH Dúo'

Candela Acevedo, exnovia de Antonio Tejado, que comenzó su nueva vida cuando salió del concurso, ha decidido hacerse un retoque estético. Y es que la exconcursante de GH Dúo se ha aumentado el pecho. Parece que el concurso que ha hecho dentro del casa de Guadalix de la Sierra y sus intervenciones en los platós de televisión le han venido bastante bien para hacer un cambio físico. Además, aprovechó su salida de la clínica para expresar sus deseos de que Antonio abandone la casa y sea el siguiente expulsado. También nos habló del incidente que vivió Asraf en una discoteca al que le tiraron un vaso a la cara y tuvo que ser atendido por una ambulancia.

Sin nada que esconder, Candela explicaba a su salida del centro donde se ha sometido a un aumento de pecho: "Me encuentro bien, me voy hacer un pequeño aumento de mama". La exconcursante también ha reconocido que le da exactamente igual lo que opine Antonio cuando salga de la casa: "La verdad, me da igual, yo voy a estar a gusto" y no duda en llamar a todos los haters de Antonio para que le echen de la casa: "A mí me gustaría que saliera este jueves".

Y es que la exnovia de Antonio Tejado ha sido polémica estos últimos días por un mensaje que puso en sus redes sociales en el que parecía que atacaba a la familia de su ex. Ha aprovechado también para explicar a qué se refería exactamente cuando puso ese mensaje: "A lo mejor fue un poco duro, pero no pensé en hacerle daño, yo quería decir que la familia de Antonio es fuerte y que la gente que quiere que Antonio salga tiene que ser más fuerte aún".

Otra de las cosas que han salpicado a Candela estos últimos días ha sido la afirmación que lanzó la madre de Antonio Tejado el sábado pasado en el Deluxe. Y es que María José dijo que su hijo se había quitado caché económico para que Candela ganara más dentro de la casa. La exconcursante ha querido responder ante esta acusación y confiesa que "eso es mentira, a mí nunca jamás se me habló de dinero, yo me conformé con lo que Antonio me dijo, nada más".

Agresión a Asraf en la discoteca

El lunes se dio a conocer también una agresión por la que Asraf tuvo que ir al hospital para que le dieran más de diez puntos en la frente por una copa que le tiraron a la cara. Candela, que se encontraba en la discoteca, ha querido hablar sobre lo que ocurrió: "Estuve allí, estaba sangrando en la ambulancia, no me gustó nada el trato que recibió, Isa no se dio cuenta de nada, estaba en el baño, estaba muy preocupada". Pero no todo acaba aquí, y es que la exconcursante de GH Dúo asegura que va a ir a declarar a favor del modelo: "Sí, me ha pedido que vaya a declarar, pero sinceramente no vi caras, yo vi gente pero no sé quién fue".

Parece que Candela está encantada de haber entrado en un concurso como Gran Hermano, y se la ve muy cómoda en los platós. Además, como podemos ver en su Instagram, parece que está haciendo grandes amistades con gente del mismo mundo que su ex, Antonio Tejado. ¿Estaremos ante un nuevo personaje público?