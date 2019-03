Lucía Pariente pone en su sitio a Vasile tras la última decisión de Telecinco contra Alba Carrillo

Después de trascender públicamente su relación con Thibaut Courtois, la vida de Alba Carrillo ha dado un giro inesperado. Tras meses de absoluta tranquilidad en cuanto a su presencia en los medios de comunicación y con un trabajo fijo en el programa Ya es mediodía presentado por Sonsoles Ónega en Telecinco, la modelo ha pasado a ser víctima de ataques e insultos en las redes sociales y a ser cuestionada por los medios por su supuesto noviazgo con el portero madridista.

Este fin de semana el deportista negó la relación y cerró cualquier posibilidad de tenerla. Además, los comentarios "machistas" se cebaron con la modelo, a quien hicieron responsable del mal juego del Real Madrid. A esto se suma la imprevista decisión de Telecinco de desconvocar a la colaboradora de su puesto de trabajo en Ya es mediodía, plató al que tenía que haber acudido este lunes.

Después de tantas "injusticias" contra su hija, Lucía Pariente hizo aparición en las redes sociales para cargar contra los que están participando "en el linchamiento". La madre de la modelo dedicó unas duras palabras a Paolo Vasile, consejero delegado de Telecinco parodiando una famosa campaña de la cadena "12 meses, 12 causas, ¿12 qué...? Señor Vasile, en su cadena mienten, acosan y denigran. ¿Tiene usted hijas? Porque nietas sé que tiene. Usted peina canas, igual que yo. No mienta y no engañe. Doy la cara por mi hija. Jolín con las pizarritas. Hechos son amores y no buenas razones. Vergüenza por todos los que pongáis que deje el trabajo. Eso no soluciona el problema, esto es social".

De momento ni la cadena ni el programa han aclarado si la decisión de prescindir de Alba es algo temporal o si finalmente prescindirán de ella de manera definitiva. Lo que sí es cierto es que los comentarios más duros a propósito de su relación con Courtois los ha recibido en los espacios del grupo mediático para el que trabaja.