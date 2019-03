El demoledor comentario de Carmen Maura contra Almodóvar que evidencia su mala relación

Carmen Maura visitó el plató de El Hormiguero este martes para hablar sobre la nueva obra de teatro que estrena esta semana en Madrid, La golondrina, y que estará en cartel hasta el próximo 7 de mayo. "En la obra yo interpreto a una madre, pero una madre genial, porque yo vocación de madre nunca he tenido. Perdonad, hijos, aunque bueno, ellos ya lo saben. Antes, si no te quedabas preñada enseguida te miraban mal. A la salida de la obra, mucha gente me dice que les ha gustado mucho. Se sale con muchas ganas de comunicarse con la gente", comentó la intérprete a Pablo Motos.

También habló sobre sus proyectos cinematográficos y más concretamente sobre su relación con el director manchego Pedro Almodóvar. Tras muchos años de amistad, los desencuentros entre ellos terminaron con su relación y parece que las heridas entre ambos aún siguen abiertas. "Ahora no tenemos trato e intento no hablar acerca de él. De hecho, alguna vez lo he hecho y se ha enfadado. A veces, le da importancia a cosas a la que yo no se las doy. Yo creo que sea feliz, porque se lo merece", aseguró.

Durante la entrevista, Pablo Motos anunció la visita de Antonio Banderas al programa para presentar la nueva película del directo Dolor y Gloria y que protagoniza, lo que dio pie a que el presentador y la actriz hablaran sobre este proyecto: "Es maravillosa. El jueves viene Antonio (Banderas) a presentarla", comentó Motos. "De lo que he visto parece que Antoñito está muy bien", contestó ella. "Me apetece mucho verla. La verdad es que tengo muchas ganas de que me guste una película de Pedro", dijo al presentador, que recibió el comentario con cara de circunstancia.

Al respecto de las películas del director, la actriz habló sobre la censura que existe a día de hoy: "Hoy no se podría hacer Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, porque te llamarían machista. Estamos perdiendo la libertad. En la época de la "Movida", recuerdo que cada uno hacía lo que le daba la gana", comentó antes de hablar sobre las declaraciones que hizo hace unas semanas sobre Cataluña: "Yo últimamente me la he cargado. Yo no tengo problema en hablar, y entonces llegaron las tres de la tarde, me dieron una Coca-Cola y un pinchito, me pusieron delante a un periodista inteligente y lo que salió por esta boquita...", bromeó.

"Últimamente, es que con cualquier cosa que digas se lía (…) A esto se añade que el nivel de los políticos es bajísimo. Me parece que son unos maleducados impresionantes. No tienen educación. Todo consiste en poner a parir al de enfrente. En vez de asumir sus errores, se dedican a atacar a los demás. Una idea sería que no cobrasen [los políticos] hasta que no arreglasen un tema. Al fin y al cabo, es una empresa y hay que tener vocación para dedicarse a este trabajo. O les dejamos con un sueldo mínimo, pero nada más. Pero si no cobrasen, duraría una semana el problema en cuestión. Cada uno tiene que hacer su trabajo". Una idea que fue aplaudida por Pablo Motos.