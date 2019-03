Jorge Javier Vázquez reflexiona sobre la fama de manera sincera a colación de una conversación dentro de la casa de GH Dúo de Ylenia y Sofía Suescun, que en un momento dado intercambiaron sus pareceres al respecto.

El presentador dice haberse reconocido en sus palabras: "Al principio, la fama te hace gracia. Luego, trastoca tu vida hasta unos límites inimaginables", explica.

"Siempre digo que nuestro oficio tiene mucho de esquizofrénico: trabajas para que la gente te vea y luego, tienes que ideartelas para intentar vivir al margen de todo", escribe Jorge Javier en su espacio semanal en Lecturas.

"Una de de las cosas más complicadas es lidiar con la opinión que de ti tienen los demás porque te obliga continuamente a cuestionarte".

Precisamente, y a colación de esto, Jorge Javier asegura que de él se ha dicho que es "soberbio, con mal perder y poco habituado a aceptar las críticas de la prensa". Reconoce que "en otra época me hubiera rebotado. Ahora, esas líneas me hacen pensar".

Y es que -continúa- "ahora creo que era por inseguridad, porque no estaba preparado para aceptar mis errores. Transformé esa inseguridad en prepotencia. Esa fue mi manera de luchar. Y me equivoqué, pero no he sido capaz de reconocerlo hasta que me he sentido seguro en mi trabajo", explica con transparencia.