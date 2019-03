Kiko Matamoros, al borde de la ceguera total: "No hace caso a los médicos"

La salud de Kiko Matamoros pasa por uno de sus momentos más delicados. Según publica la revista Lecturas este miércoles, el colaborador ya ha perdido la visión total en su ojo derecho a causa de un glaucoma que le fue detectado hace una década. Kiko aún conserva parte de la visión de un ojo, y el plazo de diez años que los oftalmólogos estipularon para que su ceguera fuera total termina en unas semanas.

El equipo médico que trata al tertuliano se muestra satisfecho ya que, a pesar de tener la misma lesión que en el ojo derecho, su ojo izquierdo aún sigue funcionando. Según un testimonio que ha hablado con la revista: "Kiko no hace caso a los médicos. Le recomendaron dejar el tabaco, pero sigue fumando". Al parecer, el colaborador vive con relativa tranquilidad la cuenta atrás de su inevitable ceguera.

"Cuando le dieron la noticia se le cayó el mundo encima, pero ahora lo tiene asumido. Su vida es relativamente normal. Puede leer, que para él es lo más importante. Tiene limitaciones, lo pasa mal con las escaleras, pero mantiene la esperanza viendo algo mientras viva. No le gusta dramatizar", cuenta el testimonio.

En más de una ocasión el exrepresentante de Mar Flores se ha pronunciado sobre el tema en televisión: "Los nervios ópticos ya están afectados y no hay operación posible ni un tratamiento que acabe con todo esto. Al principio achaqué los problemas a las lentillas, pero un día me dí cuenta de que había perdido demasiada visión por un ojo. Lo peor de todo esto es que la gente no me entiende. El otro día por ejemplo me tropecé con un escalón porque no veía nada y un vecino dijo que iba demasiado borracho", confesó en una entrevista en el Deluxe.