Las revistas llegan tarde: Alba Carrillo asegura que ha sido ella la que ha roto con Courtois

Alba Carrillo vuelve a la portada de Semana quince días después de que esta misma revista destapase su romance con el madridista Courtois. En menos de dos semanas la relación se ha disuelto y Alba empieza a dar explicaciones de lo sucedido. Sin embargo no lo ha hecho a golpe de exclusiva. Por lo menos este miércoles. Alba aprovechó su colaboración este martes en un programa de Telecinco para confirmar que no hay nada con el deportista del Real Madrid. De hecho dijo que ha sido ella la que ha decidido finiquitar el romance, superada por todo lo que se le ha venido encima.

"Vapuleada, hundida y decepcionada", leemos en Semana, que añade que la ex de Fonsi y de Feliciano "se siente decepcionada porque el deportista no la ha defendido y ha negado lo suyo". La publicación incluso se mete en camisa de once varas y afirma que "el Real Madrid habría hablado con el futbolista para advertirle de que lo que menos le conviene en este mal momento del club blanco es que aparezca en las revistas del corazón por motivos amorosos".

Lecturas también se columpia. Asegura que ha sido despedida de Telecinco, cuando este mismo martes ha acudido a su programa. La revista incluye las declaraciones de un exjugador del Atlético de Madrid, José Luis Luna, que, muy elegante él, ha dicho que "Alba le lanzaba la caña" y que "lo intentó con dos del Atleti y otro del Real Madrid, pero no surgió".

Arantxa rompe su silencio

Arancha Sánchez Vicario posa en el balcón de su casa de Miami con cara de circunstancias mientras toma un tazón de muesli y con titulares contundentes: "Este hombre es maquiavélico", dice de su ex, Josep Santacana, y explica cómo se tomó la foto que vimos hace unos días en la que parecía que la paz iba con ambos: "La mediadora del juzgado nos pidió que estuviésemos los dos en el cumpleaños de la niña… lo que no me puedo imaginar es que vaya y mande las fotos a la prensa".

La tenista confirma que no existe ninguna relación entre ambos, explica que no tienen comunicación y descarta cualquier reconciliación: "¿Cómo puedes volver con alguien que lleva a su pareja-amante con nuestros hijos, que me ha amenazado, que ha intentado desentenderse de todo lo causado por su codicia, que me ha quitado todo lo que pudo y que no parará hasta conseguir hacerme el máximo daño?", se pregunta.

Sánchez Vicario también se deshace en palabras hacia su madre ("aún habiéndole dado mil patadas, ahí sigue") y reconoce que "lo que le hice a mi hermano Javier, influenciada por la gente de mi alrededor, no tiene nombre". Confiesa ahora que se arrepiente de no haber pedido disculpas a su padre: "Me hubiese gustado despedirme diciéndole lo mucho que le quería".

'¡Hola!' también entrevista a Steffi Graf

¡Hola! parece emular este miércoles a Tenis Grand Slam, la revista especializada en el deporte de la raqueta. La de Arantxa no es la única: Steffi Graf también se confiesa en las páginas de la publicación española, básicamente para contar que ahora se dedica a luchar por los derechos de los niños refugiados. Steffi sigue casada con el tenista Andre Agassi, con el que contrajo matrimonio en 2001. La pareja ha tenido dos hijos.

Una joven ocupa el corazón de Roca Rey

El torero peruano sigue siendo uno de los jóvenes casaderos más codiciados. De ahí en que nos empeñemos en buscarle novias. En la supuesta lista de conquistas del matador figuraban, hasta ahora, Victoria Federica, la sobrina de Felipe VI, y Sibi Montes, la cuñada de Fran Rivera. Sin embargo, leemos en Semana que en realidad sale con una joven sevillana de 21 años.

Se llama Andrea Romero, es la mediana de tres hermanas y actualmente vive en Gerena, el mismo pueblo en el que reside Roca Rey desde 2016. Estudia Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Sevilla. Y no, no es amor de un día: mantienen una relación "sólida" desde hace tiempo y de hecho ya ha visitado el Perú con su familia.

Eva González y Lourdes Montes no se soportan

Algo de verdad tiene que haber en la historia de que las cuñadas estén enfrentadas para que ¡Hola! haya decidido llevar la información y, de hecho, elevarla a la categoría de portada. Más propia de otra publicación, todo hay que decirlo.

¡Hola! enumera las claves del motivo del enfrentamiento entre Eva González y Lourdes Montes, a las que compara con Kate Middleton y Meghan Markle, las cuñadísimas reales.

Según la revista, "se habla de guerra abierta, desplantes, desaires… y de tensión que se corta en el aire". El último desencuentro se habría producido el pasado fin de semana en Almonte, Huelva, cuando la mujer de Francisco Rivera presentó su última colección de moda flamenca. Eva no se sentó entre el público asistente, y eso que horas antes sí lo había hecho en el desfile de Cristo Báñez, uno de sus mejores amigos.

Malú se compra una casa. Sola

Lecturas se apunta la exclusiva de la última adquisición de Malú. La cantante acaba de comprarse una casa en la zona de La Florida, a unos minutos del centro de Madrid, valorada en un millón y medio de euros.

Se trata de una "mansión", dice la revista, que tiene 500 metros cuadrados sobre una parcela de 3.000 ocupado por un cuidado jardín. Es la tercera de sus propiedades, dice Lecturas, que hace cuentas: asegura que la cantante cobra entre 80.000 y 190.000 euros por concierto. Y lo más importante: se la ha comprado sola. Albert Rivera no ha tenido nada que ver en la información, como se había rumoreado.

Cóctel de noticias

Kiko Matamoros, al borde de la ceguera total. Según Lecturas, el polémico colaborador de Sálvame ya no ve por un ojo y ha perdido parte de la visión del otro, debido al glaucoma, enfermedad que le detectaron hace diez años. Dice la revista que no hace caso a los médicos, que le recomendaron dejar el tabaco, pero sigue fumando. Según Diez Minutos, Cristina Pujol y el colaborador salen por sitios de lujo en Madrid.

La nueva Terelu. Diez Minutos dedica la portada a la madre de Alejandra, ya casi más famosa que ella, y no dice nada de la posible boda de su hija.

Melendi, como Malú: se compra un piso de un millón y medio. Según Semana, el cantante ha vendido su chalet a las afueras de Madrid para irse a vivir al barrio de Chamberí. Se trata de un inmueble de 400 metros cuadrados.

Marisa Jara habla en ¡Hola! de su lucha contra el cáncer. La guapa modelo reconvertida en diseñadora de joyas ha tenido que ser operada dos veces en cinco meses. "Con mis exmaridos (Chente Escribano y Manuel Vittorio) no tengo ningún contacto. Manu Tenorio y Joaquín Cortés sí que han estado muy pendientes de mí", dice.

María Lapiedra sigue estirando la goma. Exclusiva en Lecturas con la excusa de someterse al polígrafo de Conchita (aunque la noticia realmente es que Conchita ha salido de la televisión para poligrafiar en una revista). Que se repita.