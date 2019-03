Terelu abandona alterada el plató de 'Sálvame' tras descubrir una noticia sobre su hija

Terelu Campos comenzó su colaboración de este martes en Sálvame avisando de que no estaba teniendo "un buen día". Sin embargo, tras conocer la información que le tenía reservada su compañero Kiko Hernández terminó estallando y abandonando el plató muy alterada. El colaborador adelantó en exclusiva el contenido del nuevo vídeo que su hija Alejandra Rubio había grabado para Mtmad. En él, desvela los planes de boda que tiene con su novio, Álvaro Lobo, de los que su madre no era conocedora.

"Esto es una página de broma, de cachondeo, ¿no?", dijo mientras Hernández le enseñaba el contenido en tu teléfono móvil. "No tenía ni idea de nada de eso", reconoció con cara de preocupación. A pesar de los nervios, Terelu intentó mantener la calma y comentó que la mejor opción era llamar a su hija para conocer en primera persona los detalles de su supuesto enlace matrimonial.

"No quería enterarme así", explicó antes de pedir a la dirección del programa poder abandonar el plató de Sálvame para comunicarse con su hija. "Enterarme así, delante de todo el mundo... Me gustaría poderme enterar bien de la noticia. Yo no sabía nada de esto. No tenía ni idea. Por supuesto que no estoy de acuerdo con esto porque, principalmente, son muy jóvenes". La hija de María Teresa Campos se levantó y pidió hablar por teléfono en privado. Y es que Hernández, con muy mala leche, olvidó contarle a Terelu que, si bien su hija y el Dj tienen planes de boda, su intención es materializarlos cuando cumplan 30 años.

Terelu reconoció que no le había gustado "en absoluto" la noticia a pesar de que la relación con su futuro yerno es "excelente" y ve feliz a su hija a su lado: "Pero creo que Alejandra es muy joven y tiene toda la vida por delante".