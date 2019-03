Eugenia Ortiz estuvo unos días en Madrid y fue una de las muchas invitadas que acudieron a ver las últimas propuestas creadas por la firma Tot-Hom para la próxima temporada primavera/verano. La hija de Bertín Osborne está volcada en el mundo de la moda, motivo por el que ha estado unos meses en París acudiendo a unos cursos de diseño. "Ahora ya estoy en España, donde tengo que hacer algunos viajes, y en París muy bien, ha sido una experiencia estupenda porque he aprendido mucho y con muchas ganas de volver".

"Tengo la suerte de tener una chica estupenda que se queda con mis niños cuando yo no estoy, y también coincide que Juan, mi marido, también ha tenido que viajar. Mis hermanas también me han echado una mano, y alguna amiga. La verdad es que tengo mucha gente a mi alrededor, y eso es muy de agradecer. En septiembre regresaré porque ya ha terminado el curso, no me canso de ver desfiles", afirmó.

Eugenia Ortiz y Carlos P. Gimeno

Hace un tiempo que Eugenia decidió cambiar de look. Se cortó el pelo y lo tiñó de rubio en homenaje a su madre Sandra Domecq, que murió hace 14 años a consecuencia de un cáncer. Ahora ha vuelto a oscurecerlo: "Ya lo estoy dejando crecer. Oscuro de nuevo porque me queda mejor y además es menos complicado de mantener. Me alegro mucho de haberle hecho ese homenaje porque a ella le hubiera gustado".

Al preguntarle por el pequeño Quique, el hijo mayor de su padre y Fabiola Martínez que padece una parálisis cerebral, aseguró que estaba mucho mejor después de la última intervención quirúrgica. "Está luchando, está fenomenal, y todos estamos muy contentos, la verdad. Él lo hace muy fácil, es lo increíble, siempre está sonriendo, es muy bueno ".