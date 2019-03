Miriam Saavedra, ¿arruinada tras ganar 'GH VIP'?

A pesar de haber ganado el reality más importante de la televisión en España y tener una silla fija como colaboradora en Sálvame, Miriam Saavedra ha confesado esta semana en su canal de vídeos de Mtmad que está "más pelada que un gato despellejado". Desde su victoria, la peruana ha visto como ha aumentado su popularidad y disfruta de un nutrido grupo de fans en las redes sociales que la siguen en cada uno de sus proyectos.

Bolos en discotecas, un canal de vídeos para Mediaset y photocalls que parece que no han sido suficientes para que Miriam haya conseguido una economía holgada en su día a día. En el vídeo publicado esta semana respondió a una serie de preguntas que le formularon sus seguidores. Entre ellas, le consultaron si piensa que la gente ahora "se le acerca más por interés": "No quiero pensar en eso", respondió. "Pero vamos, que no van a conseguir nada porque estoy más pelada que un gato despellejado". Aunque aseguró que tiene mucho amor por parte de su familia y sus amigos: "Todo lo que de mí [necesites] como persona te lo voy a dar, pero de otra cosa…. De eso ya no hay".

Antes de salir de la casa de Guadalix de la Sierra ya explicó que iba a invertir el dinero que ganase en comprarle una casa a su madre, su gran apoyo y la persona más importante de su vida. Saavedra no solo estuvo durante todo el concurso en la casa, con el caché semanal que eso implica, sino que, además, se llevó el maletín y tras salir de la casa se encontró con varios contratos cerrados. Por este motivo sus seguidores han quedado tan sorprendidos con su revelación.