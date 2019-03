Pedro Almodóvar, desatado durante la fiesta por el estreno de su nueva película

Ayer viajé en el tiempo. Ayer volví a sentir algo que hace mucho tiempo que no sentía. Ayer celebramos la mejor película española del año (#DolorYGloria) y al creador más importante de mi existencia: Pedro Almodóvar. Ayer volvimos a gritar que somos como el junco, que nos doblamos pero siempre seguimos en pie. #GraciasAlmodóvar #Resistiré

