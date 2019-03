Terelu Campos confiesa por qué ha perdido el apetito sexual

La vida personal de Terelu Campos ha cambiado desde que se sometió a una doble mastectomía, tal y como confesó ella misma el pasado miércoles en Sálvame. La colaboradora ya no está interesada ni en el amor ni en el sexo y aseguró que no echa de menos tener relaciones sexuales con un hombre. "Esto son etapas en la vida. Me hace mucha gracia porque me he pasado muchos años que terminaba con una pareja y empezaba con otra y siempre me decíais que si yo no podía estar sola", comentó Terelu a sus compañeros, que se mostraban extrañados con su desinterés.

"Me decíais que tenía que aprender a vivir sola… y ahora que estoy sola, feliz y tranquila ahora me regañáis también". La hija de María Teresa Campos explicó que la medicación por su enfermedad y la menopausia han afectado de manera notable a su libido. "El último tío al que miré una noche fue a José Valenciano. Le vi en un sitio de la Moraleja al final de la barra y dije: ‘¿y este tío?’ No me corté un pelo…", reveló Terelu con naturalidad.

"Aunque no lo creáis yo he tenido rollos de una noche, otras veces he tenido varias personas con las que yo pasaba la vida (...) Ahora me castigo mucho, soy mi peor enemiga, me permito muy pocas licencias", añadía. Jorge Javier trató de animarla para que no deje de buscar el amor ni disfrutar de su sexualidad. "Pero me siento así. Yo salgo por las noches y ni miro a los tíos, pero miro mi vida y tengo cosas estupendas, me gusta mi trabajo", respondió Campos.