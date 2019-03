David Bisbal ha desmentido esta semana que exista una mala relación con Alejandro Sanz, tal y como afirmaron los medios de comunicación durante este fin de semana. Durante la premier de la película de animación Wonder Park de este miércoles, el cantante aseguró a una reportera de Arusitys que ambos siguen siendo muy buenos amigos: "Por supuesto, y los mensajes que me escribió fue partiéndonos de la risa", afirmó el almeriense negando la veracidad del testimonio del programa Socialité que aseguró que "la relación entre ellos era prácticamente nula". "Ocurrieron cosas bastante feas entre David y Elena Tablada. A Alejandro no le hicieron ninguna gracia y se posicionó a favor de ella".

Lo cierto es que Alejandro Sanz no asistió a la boda de Elena Tablada con Javier Hungría celebrada en Cuba el pasado 8 de diciembre. Por el contrario, su mujer, Raquel Perera, acudió como dama de honor. Pero más allá de sus proyectos profesionales o las supuestas enemistades que se les achacan, David Bisbal está centrado en su futura paternidad: "Va a ser un año muy especial, ya sólo me queda un mes y medio para verle la cara", aseguró.

Menos amables fueron las palabras que dedicó a su exmujer este jueves en la alfombra roja de los premios Cadena Dial donde volvió a defender los intereses de su hija Ella: "Los asuntos de menores no deben estar en los debates. Hay que tener cuidado. Quiero decir una cosa muy importante, cuando la madre de mi hija va a televisión a hablar de este tipo de cosas, no lo debería hacer. Yo previamente he tratado de convencerla para que proteja la intimidad de su hija, que no lo ha hecho nunca. Yo no he dicho jamás que ni la madre ni la familia de mi hija pudieran poner fotos. Lo único que quiero es que protejan la intimidad de una menor". Y volvió a criticar la mercantilización que se podría estar realizando con Ella: "No quiero que hablen de Ella ni que la asocien con ninguna marca". Y a pregunta de "si se van a llevar bien" en un futuro, el almeriense responde que "qué pregunta es esa".