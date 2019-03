Kiko Matamoros habla sobre su hija más desconocida: "Espero que me perdone"

La relación de Kiko Matamoros con la mayoría de sus hijos nunca ha sido fácil. En los tensos episodios vividos con Marian Flores, los hijos de la pareja siempre se han posicionado del lado de su madre. Con los años, Kiko ha conseguido mantener una buena relación con Laura Matamoros, de la que ahora es inseparable y que hace unos meses lo convirtió en abuelo.

Con su hijo Diego, por el contrario, ha sido imposible el entendimiento, y en más de una ocasión el colaborador ha asegurado que nunca existirá una reconciliación: "Que tu hijo te clave puñales, que haga negocio de pisotearte… No sé si la gente lo creerá pero he sufrido con esto lo que no está escrito. No ha habido día que no me haya ido a la cama sin pensar en la situación con mis hijos".

En las últimas semanas, y tras su controvertida separación de Makoke, con choques televisivos muy desagradables incluidos a pesar de haber asegurado que nunca hablarían mal el uno del otro, su relación con Ana, su hija pequeña, se ha visto resentida y en más de una ocasión ha tenido que intervenir entre ellos. Este jueves en Sálvame, y durante su sección El club del espectador, también tuvo unas emotivas palabras hacia Irene, la más desconocida de todos y con la que la relación es casi inexistente. Intentando no romper a llorar, Kiko pidió a su hija una oportunidad "como la que le dio Laura" aunque es consciente de que "recuperar el tiempo perdido es imposible".

"Espero que, por lo menos, intentemos reconocernos y, en la medida de lo posible, que me perdone", aseguró para después reconocer que tiene "mucha responsabilidad" en la relación que mantienen por no haberla "visto crecer de cerca, y ahora tiene 20 años".