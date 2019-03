Laura Pausini, sobre Malú y Albert Rivera: "¡La chica quiere follar!"

Haciendo gala de la espontaneidad y la simpatía a la que nos tiene acostumbrados, la italiana Laura Pausini ha realizado unas divertidas declaraciones de la supuesta relación de Albert Rivera y Malú. La cantante fue preguntada por la mediática pareja en los Premios Cadena Dial, gala a la que finalmente Malú no acudió debido a problemas de salud, según argumentó su discográfica.

Laura Pausini se apenó al no poder compartir la noche con su excompañera de La Voz, con la que mantuvo una buena relación durante las grabaciones. La prensa quiso saber su opinión sobre la nueva ilusión de su excompañera a lo que ella contestó divertida: "¿Qué les interesa a todos ustedes? ¿Si está enamorada? ¡La chica quiere follar! Está muy bien. ¡Brava Malú. Así se hace en la vida, no perdamos tanto el tiempo".

La italiana aseguró que durante el tiempo que no estuvo en España ha estado desconectada y no está al día con la actualidad política ni de los rostros que la conforman. Cuando se le preguntó su opinión sobre Rivera para su amiga, ella reconoció no conocer al líder de Ciudadanos: "Lo único importante es que ella sea feliz. Le mando muchos besos ¡Recupérate pronto!".