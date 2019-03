Silvia Fominaya, en la ruina por culpa de Sergi Arola

Silvia Fominaya se encuentra en la ruina, informa Corazón TVE. Tras su divorcio del chef Sergi Arola, las cosas han ido de mal en peor en las cuentas de la actriz y presentadora.

Hace unos meses la actriz tuvo que cerrar el bar montado con su ex en La Coruña. Se trataba del último precinto a un negocio de la expareja, una deriva que comenzó en 2013 con Hacienda cerrando uno de los restaurantes que poseían por una deuda de 148.000 euros con Hacienda y 160.000 con la Seguridad Social. En su mejor época, Arola llegó a tener 14 restaurantes.

Según la información de Kike Calleja, el chef ya ni siquiera coge el teléfono a Fominaya, acorralada por las deudas y reticente, en principio, a montar ese negocio: "No solo se metió sino que encima lo puso a su nombre porque al de Sergi no se podía. Ella está cansada de llamar a Arola que no le contesta las llamadas ni los mensajes. Su situación es triste. Es para llorar. Le reclaman de la máquina registradora, de los platos, de una conocida marca de cerveza, de todo".

En mayo de 2018 Gestion Hostelera Abrance S.L., administrada por Fominaya, fue demandada por primera vez por el encargado del local tras reiterados impagos. Hubo más denuncias ese mismo año y por las mismas razones.

A ello hay que añadir la estafa de internet de la que fue víctima Fominaya hace pocos meses: una casa de apuestas usó la imagen de Arola asegurando que ganó millones invirtiendo con ellos. La actriz también sufrió en 2018 un robo en su casa con sus hijos dentro, afortunadamente sin consecuencias personales para nadie.

Arola y Fominaya se separaron por primera vez en el año 2016, aunque su relación ha tenido constantes idas y venidas. Tras una polémica con Luis Miguel Rodríguez, que todos los implicados se apresuraron a desmentir, la actriz está ahora mismo inmersa en un proyecto audiovisual, Los Miami, para salir de la difícil situación.