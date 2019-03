Lydia Bosch se derrumba al recordar uno de los momentos más impactantes de su vida

Lydia Bosch llegó expectante al plató de Volverte a ver con Carlos Sobera al descubrir que alguien quería sorprenderla. No sabía quién quería ponerse en contacto con ella y desde que ha descubierto la sorpresa no ha podido evitar emocionarse. Los encargados de llevar a la actriz al programa de Telecinco fueron Cinta e Iván, madre y hermano de Carol, fan incondicional de la artista, para agradecerle todo el apoyo que les mostró durante la enfermedad de su hija antes de su fallecimiento.

A su llegada al plató, la actriz, que saltó a la fama en 1984 gracias al míticos Un dos tres...responda otra vez, recordó con cariño y nostalgia aquella época: "Tuve la suerte de estar en televisión en una época en la que solo había dos cadenas y en el primer programa que yo aparecí fue un programa puntero". También repasó su trayectoria profesional en el cine y en la pequeña pantalla: "Estaba muy mal visto hacer televisión. Te señalaban. Ahora eso ha cambiado, un actor puede ser tan bueno en cualquiera de los dos medios y si se pueden compaginar los dos, pues mejor".

Acostumbrada siempre a mostrar aplomo en sus apariciones en televisión, este viernes se la pudo ver especialmente nerviosa al no saber quién estaba detrás de la sorpresa y que le llevaría a vivir una de las noches más emocionantes de su vida. Al descubrir la identidad de los invitados, rompió a llorar y recordó lo importante que fue Carol en su vida y contó que, tras enterarse que estaba en coma, decidió presentarse en el hospital para despedirse de ella, uno de los momentos más impactantes de su vida: "Carol es un ángel. Lo llevó todo tan bien. Es muy especial, sigue estando, tiene una luz", aseguró entre lágrimas. "Le cogió de la mano y se puso de rodillas a los pies de su cama", recordaron los familiares.

Al ver a Lydia, Cinta e Iván también rompieron a llorar: "Por ese gran corazón, yo estoy aprendiendo a vivir sin la presencia de mi hija con tanto amor que le has llegado a dar. Con que tu estés ahí, una persona que mi hija adoraba, no sabes el bien que me hace a mi", aseguró la madre de Carol. "A parte de ser buena actriz has sido una persona muy humana, muy cercana, que ha estado con nosotros en el momento más complicado. Vamos a estar agradecidos toda la vida y gracias por seguir a nuestro lado a día de hoy. Gracias a ti mi hermana se fue con una sonrisa", fueron las palabras del hermano hacia la actriz.

Un homenaje de la familia de Carol que emocionó a la actriz, que no paró de llorar en ningún momento: "Soy yo la que tengo que daros las gracias. Si Carol se fue con una sonrisa, se fue por lo orgullosa que está de vosotros, por lo bonito que lo hicisteis. Fue tan bonito el hasta pronto que le hicisteis a Carol... Ha sido muy afortunada en teneros. Y ella sigue allí, dándonos fuerzas a todos", dijo ante de abrazarse a ellos.