Terelu toca fondo: "¿Quién me va a querer así?"

Hace unos días, Terelu Campos se sinceró en la revista Diez Minutos donde aseguró que su vida cambiado desde que se sometió a una doble mastectomía. La colaboradora ya no está interesada ni en el amor ni en el sexo y aseguró que no echa de menos tener relaciones sexuales con un hombre. "Esto son etapas en la vida. Me hace mucha gracia porque me he pasado muchos años que terminaba con una pareja y empezaba con otra y siempre me decíais que si yo no podía estar sola", comentó a sus compañeros de Sálvame.

Este viernes, al hija de María Teresa Campos se sometió a una sesión con la psicóloga Cristina Soria para profundizar en esos sentimientos y dejó al descubierto su mayor temor respecto al amor: "Pienso que mi vida amorosa se ha acabado», reconoció. Sin embargo, los sentimientos comenzaron a aflorar en pleno directo y Terelu finalmente se vino abajo: "¿Quién me va a querer a mí así?", se preguntó.

"¿Eso te dices? ¿Cómo así Terelu? Es un diálogo interno producto de las cicatrices emocionales que tienes, no significa que sea cierto y ese discurso es el que te lo está impidiendo. Lo más inteligente es que te cuides y te refuerces para que los demás te quieran ", le contestó Cristina Soria. Entre lágrimas, admitió que no quería hacer dicha afirmación en público: "Yo sí me digo eso, Cristina. No quería decirlo públicamente".

La psicóloga le animó a deshacerse de ese "escudo" que ella misma se ha "autoimpuesto", pero Terelu reconoció que prefiere mantener esa actitud como forma de protegerse "para no sufrir". "Me castigo mucho y sé que soy mi peor enemiga, me permito pocas licencias. Después de todo esto que me ha ocurrido, he pensado que mi vida en ese sentido sí se había acabado"