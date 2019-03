Cristiano Ronaldo está en Madrid, y no ha venido solo. El futbolista apareció junto a su inseparable Georgina Rodríguez ante los pocos medios acreditados para presentar la Clínica capilar Insparya, en calidad de co-fundador de ese grupo que abre ahora su primer centro a nivel mundial en España, en concreto en Madrid.

El astro del fútbol, micrófono en mano, agradeció en primer lugar la asistencia y divulgación que este proyecto. "Madrid me ha dado mucho, no solo como ciudad, para mi vida personal también, mi novia que es española, aunque también tiene algo de argentina. Mis hijos también han nacido en España, mi vida y lo que gané en el Club del Real Madrid, todo eso es una parte muy importante de mi vida, y lo mucho que quiero a los españoles, independiente de los problemillas que he podido tener. Madrid es una ciudad que me ayudó mucho, así que vamos a ir para adelante con este proyecto, que estoy seguro que va a ser un éxito, y estoy muy feliz de iniciar. Un nuevo mundo en un área totalmente distinta pero con la que queremos ayudar a la gente y a los españoles, y a su economía, y con el que estoy muy feliz.

Cristiano se explayó con ilusión en su nuevo proyecto, algo "único y distinto y espero que todo vaya bien. Mucha gente pensará que pinta Cristiano con implantes capilares, yo admito que es un área completamente distinta, igual hice cuando entré en gimnasios o en hostelería. Este tema en concreto me ha gustado porque es un grupo clínico que he visto cómo trabaja la gente, y después de mucho tiempo juntos es algo que yo quería hacer con Paulo Ramos, su fundador. El ayudar a que la gente no tenga vergüenza de hacerlo, porque obviamente la todos nos gusta cuidar la imagen, y tener la autoestima muy alta", explicó.

La clínica se encuentra en una de las mejores zonas de Madrid, y como explicaron en su presentación, pesó por un lado el deseo de Ronaldo de abrirlo en Madrid, una ciudad que ama profundamente, y por otro el hecho de que España es el segundo país del mundo en que más personas sufren alopecia.

En el trascurso de la presentación, en primera fila sentada, Georgina, que no dejó de hacer fotos y vídeos a su novio, y en todo momento estuvo pendiente de él. Pantalón vaquero negro ajustado, con botas con un tacón de vértigo , también negras, blusa blanca y unos pendientes lagos de brillantes haciendo juego con una sortija, que llamaban la atención. Por su parte el futbolista eligió también unos jeans oscuros con camisa blanca y botas marrones. La pareja se mostró en todo momento muy feliz, y satisfechos al poder comprobar como había quedado todo.