El percance de Toñi Moreno en un taxi de Madrid

La presentadora Toñi Moreno, responsable de Mujeres y Hombres y Viceversa en Cuatro, sufrió un pequeño percance en forma de olvido que ella misma se encargó de difundir en su cuenta de Twitter.

Toñi lo hizo con su bonhomía y sinceridad habitual, apelando a los buenos sentimientos de sus seguidores. La presentadora pidió ayuda a quien pudiera echarle un cable, entonando además el "mea culpa" de su olvido: la presentadora se dejó su maleta en el taxi este domingo y pidió a quien pudiera saber algo que se pusiera en contacto con ella.

"Soy un desastre. Acabo de dejar mi maleta en el taxi que he cogido desde Atocha a mi casa. No tengo referencia del taxista... es un señor muy simpático con barba, que me ha llevado en una ocasión más. Por favor, si eres tú, ponte en contacto por redes conmigo. Gracias!!!", escribió Toñi en un tuit que ya ha borrado.

Muchos usuarios de la red social, incluyendo taxistas, acudieron al rescate de Toñi Moreno, e incluso le facilitaron el modo de contactar con objetos perdidos del Ayuntamiento de Madrid.