En ¡QMD! David Bisbal protagoniza la portada arremetiendo contra su ex, Elena Tablada. "Elena nunca ha protegido la intimidad de mi hija", dice el enfurecido almeriense, que de nuevo toma partido en la lucha iniciada por Elena y su actual pareja, Rosanna Zanetti, a costa de la pequeña Ella y la publicación de imágenes suyas en las redes sociales de sus "madres".

Lo hizo en los premios Cadena Dial, y lo cierto es que se despachó a gusto: "Cuando la madre de mi hija va a televisión a hablar, no lo debería hacer. Yo he tratado de convencerla para que proteja la intimidad de su hija, que no lo ha hecho nunca. Yo no he dicho jamás que ni la madre ni la familia de mi hija pueda poner fotos de mi hija". David lo tiene claro: "No quiero que hablen de mi hija. Que no la asocien a marcas", dice, en otra pulla a Elena Tablada y su firma de moda.

En Pronto recupera el gran susto de Terelu Campos por culpa de su hija Alejandra. Sus compañeros de Sálvame dieron a entender en antena que la instagramer y Álvaro Lobo, su pareja, tenían ya planes de boda, y la Campos procedió a abandonar el plató nerviosa y en busca de explicaciones. Sí es cierto que hubo un detonante: un vídeo en mtMad de Alejandra donde habla de un hipotético vestido de novia que ya le habría enseñado a Álvaro, y declaraciones como "yo siempre he dicho que quería ser madre joven, a los 25" o "queremos dos hijos, un chico y una chica".

Además, Juanjo Artero es ingresado en un hospital (de donde ya ha sido dado de alta) tras un percance de salud en un rodaje, y Julio Iglesias y Rafa Nadal presumen en portada de amistad.



En Corazón TVE sucumben a los encantos de Josep Santacana, exmarido de Arantxa Sánchez Vicario, retratado por los paparazzi junto a Raquel (su nueva pareja) por primera vez. Además, Sergi Arola ha arruinado a Silvia Fominaya y Carlota Casiraghi y su pareja Dimitri disfrutan esquiando en la nieve.