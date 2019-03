Nagore Robles habla por fin de la traición que rompió su amistad con Carolina Sobe

Con su participación en Gran Hermano Dúo, Carolina Sobe tuvo que enfrentarse a la curva de la vida y recordar algunos episodios de su pasado que prefería mantener en el olvido. La concursante mencionó una pelea que tuvo con Nagore Robles, a la que conoció en GH 11 y con quien forjó una gran amistad. "Por un mal rollo que hubo por haber escuchado a gente a la que no tenía que escuchar, perdí a una de las mejores amigas que yo he tenido en mi vida. No tiene remedio", explicó Sobe.

"Nagore era una persona con la que yo tenía una gran complicidad, ella me conocía muy bien. Eso forma parte del pasado y cada una hace su vida. Yo me alegro muchísimo de que a ella le vaya bien. También me hubiese gustado que cuando pasó aquello, ella me hubiese escuchado más. Pero yo, feliz de que ella esté feliz", le dijo a Jorge Javier Vázquez entonces. Después de la curva de la vida, Carolina se rompió en el confesionario y se echó a llorar.

Cuando Nagore vio las imágenes en directo en el Debate del pasado domingo, se emocionó. "Yo tenía esto muy enterrado, pensaba que ya estaba superado. A la hora de comentar su paso por la casa no puedo ser objetiva porque hablo desde la rabia", contó la colaboradora muy emocionada en el programa presentado por Jordi González. "Carolina me hizo muchísimo daño porque nunca me hubiera esperado, que me traicionara de esa manera por dinero, que fue el motivo que ella me dio (...) No sé lo que es perdonar. Hay una parte de mí a la que le gustaría hablar con ella, pero hay otra con la que no me fío".

¿Qué pasó entre ellas para que su íntima amistad se rompiera? Todo ocurrió en 2011, cuando salió a la luz el noviazgo de Nagore con Sofía Cristo, justo en el momento en el que la vasca se encontraba concursando en el reality Acorralados junto a su "suegra" Bárbara Rey. Los problemas comenzaron cuando el representante de Nagore le dio un toque a Carolina porque consideraba que no estaba haciendo bien su papel de defensora en los platós. La respuesta de Sobe fue contar a bombo y platillo que la relación de su entonces amiga con la hija de Bárbara Rey se trataba de un montaje que utilizó para darse atención mediática. Desde entonces, no se han vuelto a hablar.