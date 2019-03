Hacienda multa a Patricia Conde tras el soplo de su portero

Hacienda ha castigado duramente a la presentadora Patricia Conde por desviar el IVA de diversos gastos a través de su sociedad Creative Management y Producciones. Se trata de cantidades pertenecientes a la reforma de su casa en La Moraleja, su coche, muebles, ropa interior, perfumes, maquillaje y dos teléfonos móviles, entre otras cosas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a Hacienda, que multó a la presentadora con 77.681 euros por liquidaciones del IVA de los años 2007 y 2008, que generaron una deuda impagada que además creció con el paso de los años.

Se da la circunstancia, publica El País, de que el testimonio del portero de Patricia Conde ha sido determinante para la condena, dado que en una de sus alegaciones la presentadora aseguró que el piso asociado a esa empresa no era su residencia habitual, sino una mera sede social para su actividad. No obstante, los porteros de La Moraleja confirmaron que esa vivienda sí era la casa de Patricia Conde. En la misma medida, los inquilinos de la anterior casa de la presentadora aseguraron que ese otro domicilio ya no era el que ella ocupaba, confirmando lo anterior.

De modo que los porteros de Patricia Conde derrumbaron toda la defensa de ella y sus abogados. A ello se añade la imposibilidad de deducirse el IVA de la adquisición y reforma de la casa, ya que los ingresos de 2007 y 2008 de esa empresa se produjeron por su célebre programa Sé lo que hicisteis de La Sexta, producido por unos estudios ajenos a la sociedad.

La presentadora afirmó en este punto que parte de los gastos se debía a vestuario, maquillaje y belleza relacionados con la "imagen pública" y ese programa, argumento igualmente tumbado por el Estado aduciendo que es material cedido por las marcas, de modo que no ha necesitado inversión alguna.

Respecto al coche que se dedujo, la abogacía asegura que Patricia Conde utiliza sus vehículos "para su vida privada", ya que en los desplazamientos profesionales utiliza "taxis y alquiler de vehículos".