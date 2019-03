El inexplicable fin de semana de Ylenia Padilla

Extraño fin de semana de Ylenia Padilla, que ha dejado para el recuerdo al menos dos imágenes inesperadas. La primera, en el Deluxe, donde reaccionó con lágrimas a unas palabras de su padre.

Ylenia Padilla visitó el sábado el plató de Sábado Deluxe para hablar sin tapujos de los temas más delicados de su vida. La de Benidorm hizo frente a uno de los temas más peliagudos que se han tratado dentro de la casa de GH Dúo, su coqueteo con las drogas.

Durante su línea de la vida, Ylenia reconoció que, tras alcanzar la fama con Gandía Shore, vivió una pequeña depresión. Pasados los malos momentos, comenzó su trabajo en el mundo de la noche, algo que le llevó a frecuentar malos hábitos: "Me sobrecargué de trabajo.Te aferras al alcohol, drogas, a cosas así. He fumado porros bastante tiempo de mi vida porque era la única forma de evadirme. La familia es lo más importante y llevarme mal con ellos por dentro no me dejaba vivir. Es la manera que he tenido de evadirme. Como tenía tanto trabajo probé otras cosas peores y más teniendo lo que tengo y por eso decidí apartarme de todo pudiendo ganar un pastizal".

Una confesión que abrió la puerta a las especulaciones. Algo que ella misma quiso cortar por lo sano este sábado: "No me merezco la nube que hay sobre mí".

Cerrado ese capítulo, tocaba hablar de otro tema que le hace mucho daño: la relación con su padre. Juan Antonio Padilla no se siente cómodo con la exposición mediática de su hija. "Es una pesadilla para mí", declaró recientemente a los compañeros de Sálvame.

Aún así, el padre de Ylenia quiso entrar en directo para pedirle perdón a su hija por las cosas malas que había dicho de ella. Un arrepentimiento público que provocó el llanto de la invitada y de la propia María Patiño: "Estoy orgulloso de ti, te pido perdón". Una noche muy especial para la exconcursante de GH en la que pudo cerrar bastantes heridas.

Su relación con Antonio Tejado

En otro orden de cosas, Ylenia acudió a una conocida discoteca madrileña junto a otros colaboradores de Telecinco. Y, según desveló el programa Socialité, entre la pareja de exconcursantes de GH Dúo hubo algo más que química, y de hecho incluso se llegaron a besar en repetidas ocasiones.

Tejado llevaba más de 48 horas sin dar señales de vida tras su expulsión. Esta noticia y su asistencia al debate de GH Dúo convirtió en aún más relevante su nueva relación con Ylenia, que sin duda no ha gustado a los seguidores de la de Gandía Shore. Sus constantes afirmaciones feministas y broncas con Tejado por su dudosa conducta con Candela y María Jesús, y ahora esto, han cortocircuitado la mente de muchos espectadores, que encuentran contradictoria esta actitud de Ylenia.