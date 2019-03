Belén Esteban lanza una advertencia a Rocío Carrasco tras el último hachazo de Antonio David

El infierno judicial y personal que ha vivido Antonio David Flores a lo largo de estos años parece que está llegando a su fin. El conflicto que mantenía con su exmujer y madre de sus hijos Rocío Carrasco tras una demanda por presuntos malos tratos concluyó con un veredicto a su favor por parte de la justicia que finalmente archivó la causa.

De nada ha servido el último intento desesperado de Rocío que presentó una queja ante el Tribunal Supremo por la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid. Tal y como contó Antonio David este lunes en Sálvame, la justicia ha vuelto a ponerse de su parte: "Me llegó hace un par de días del abogado que la queja al Tribunal Supremo se la han echado para atrás. Ella lo que hace es que va filtrando pero claro, ¿qué ha pasado? Que el Tribunal Supremo ha contestado antes de lo que ella esperaba y ha cerrado ya el asunto diciéndole: 'Hasta aquí. Ya está bien, chica. Ya no puedes hacer más nada'", aseguró.

Por el momento, el ex guardia civil no quiso aclarar si tomará medidas legales contra su exmujer tras las graves acusaciones de malos tratos pues confesó que su máxima preocupación son "los tres hijos que tiene que echar para adelante". Además, no pudo disimular el entusiasmo al confesar que vuelve a tener trabajo: formará parte de la nueva temporada de Ven a cenar conmigo: Gourmet edition, donde coincidirá con Cósima Ramírez, Lucía Bosé y Pablo Carbonell. Tal y como comentó: "Voy avanzando, haciendo proyectos nuevos. He hecho también una cosita en la tele que supongo que en breve saldrá. Esa es un poco la intención porque han sido dos años que han sido muy difíciles. Ahora ya quiero volver a la normalidad. Necesito ya mi momento de tranquilidad y a disfrutar de la vida".

Con respecto a la demanda interpuesta a su mujer Olga y que sí ha sido admitida a trámite, el matrimonio se muestra igual de tranquilo: "Olga sabe perfectamente lo que declaró, y sabe perfectamente cómo es su vida y lo que ha hecho para mis hijos. Lo que ha hecho ha sido cuidarlos desde pequeños y mi exmujer se lo ha agradecido poniéndole dos demandas de 150.000 euros cada una". Por su parte, la empresaria reconoce no estar preocupada: "Nunca he hablado. He hablado de mí y de mi situación. No he dicho nada que perjudique a nadie".

La advertencia de Belén

Durante el debate sobre el tema en Sálvame, Belén Esteban opinó sobre el distanciamiento de Rocío con sus hijos, a la que mandó un mensaje: "Las cosas se pueden hablar. Uno de los hijos se puede ir con el padre, pero ya dos, no. Y los niños tienen móvil", recordó. "La suerte que ha tenido Rocío Carrasco es que su hija no se quiere sentar en un plató para contar cómo lo ha vivido".

Belén recordó que sufrió en su propia piel un desprecio que le hizo Fidel Albiac hace años cuando coincidieron, algo que le dolió y que sigue recordando a pesar del paso de los años: "Yo no conozco a Rocío pero he coincidido con ella y su marido en varias ocasiones. Ella siempre me ha tratado bien, pero una vez que les saludé ella fue muy agradable conmigo, pero Fidel me giró la cara".