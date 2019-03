Alba Carrillo, que hace algunos días aseguró que desaparecería de Instagram tras la polémica con Courtois, ha vuelto para felicitar a su padre en el Día del Padre... y, sorprendentemente, al padre de su hijo por darle su mayor tesoro.

La modelo no está pasando por un buen momento y lo cierto es que cuando tiene momentos de arrebatos, la lía por sus redes sociales. No es la primera fotografía que cuelga después de su polémica con Courtois: el domingo pasado subió una imagen pasado con su hijo Lucas, fruto de su relación con Fonsi Nieto.

Y precisamente el DJ y expiloto viene a colación del último suceso relacionado con Alba. Y es que, con la custodia del pequeño Lucas de por medio, la relación entre ambos se había deteriorado mucho este último año. Esto fue, precisamente, uno de los múltiples frentes abiertos de la modelo a lo largo de 2018: la de su ex sumamente molesto por la utilización de su hijo en redes sociales y programas televisivos donde interviene su madre y llevando el tema a los tribunales.

No son nuevos los cambios de opinión de Alba Carrillo, quien -por otra parte- ha sufrido en sus carnes la ira de internautas, usuarios de redes sociales, fans, aficionados al Real Madrid y hasta simplemente críticos con su combativa actitud.

Muchos eran los que aseguraban que la modelo no podría estar mucho tiempo sin sus redes sociales, pero lo cierto es que aquel mensaje que colgó jurando y perjurando que desaparecería sonó con demasiada fuerza.

Respecto a su detalle con Fonsi Nieto, con quien había cortado lazos a lo largo de 2018, la modelo ha colgado una fotografía de hace bastantes años en la que aparece abrazando a su padre. A pesar de que la fotografía no tiene muy buena calidad, podemos ver cómo la exmujer de Feliciano López sonríe abrazada a su progenitor, que ha sido uno de los hombres de su vida.

El mensaje ha sido muy conciso y lo sorprendente es que en él incluye a su ex, el padre de su hijo: "A mi padre que me dio la vida y a Fonsi que me dio el mayor motivo por el que vivir. Feliz día del padre". Parece que ahora la hija de Lucía Pariente quiere tender puentes con el padre de su hijo ya que la relación entre ellos nunca ha sido excesivamente buena.