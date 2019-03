Incómoda pregunta de Pablo Motos a Eva González: "Mejor dejamos el tema"

Después del estreno el pasado 7 de enero de la nueva edición de La Voz en Antena 3, este lunes Eva González visitó el plató de El Hormiguero para compartir con Pablo Motos los mejores momentos que ha vivido durante estos meses en el talent musical.

Al comienzo de la charla, el presentador quiso saber si Eva González se enfrentó con miedo a la llegada del formato a la cadena de Fuencarral tras años en Telecinco: "Yo siempre he tenido una máxima en la tele que es 'divierte haciendo lo que haces, pásatelo bien, eso el espectador lo va a percibir, y sobre todo estate contenta con lo que tú estás haciendo, si luego la audiencia no te respalda o la gente no lo ve, pues mira, hija...", contestó.

La ex Miss España habló sobre lo impresionada que quedó al ver por primera vez el plató de tres mil metros cuadrados que puede acoger a más de 1.000 personas de público a lo que Motos contestó: "Yo he pensado en los váteres que hacen falta para acoger toda esa necesidad fisiológica de mil personas. El público, a partir de un cierto volumen, cuando una persona dice que quiere hacer pipí empiezan decenas de personas a decir '¡Y yo!'. Ahora, ese aplauso que te van a dar va a ser…". A lo que González respondió: "¡Qué cosas más raras piensas!".

También hablaron sobre la reacción que tienen las familias de los concursantes al no ser elegidos por los coaches del programa: "Esas familia van con mucha ilusión con sus hijos, con sus hijas, y cuando tienes que decirle a esa familia que se han quedado fuera... No es fácil. Yo les digo: 'El año que viene'. A todos los apunto para el año que viene otra vez. Que estudien mucho y se preparen". "¿Pero ha habido alguna familia que se haya enfadado?", preguntó intrigado el presentador. "Bueno. Piensa que no sé si han sido ciento y pico ediciones. Pues hay de todo como en botica", contestó González sin querer entrar en más detalles. Tras un incómodo silencio Motos quiso cambiar de rumbo la conversación: "Lo dejo porque veo que no quieres hablar del tema...". "Sí, mejor lo dejamos", contestó ella.