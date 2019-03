Un audio de Natacha Jaitt da un giro inesperado a la investigación de su muerte

La inesperada muerte de la ex gran hermana Natacha Jaitt sigue rodeada de polémica. Aunque la exconcursante falleció, según la autopsia, debido a una insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón provocado por sus excesos con la cocaína, hay voces que aseguran que podría haber sido víctima de asesinato.

Esta semana las sospechas se acrecientan debido a un audio enviado vía WhatsApp por parte de la modelo hacia su novio Lalo un día antes de fallecer y que ha sido publicado estos días por el programa argentino Nosotros a la mañana. En el documento se escuchan las quejas de Jaitt contra el propietario de Xanadú, local en el que trabajaría la noche siguiente y en el que finalmente moriría: "El dueño del salón al que voy mañana me tuvo una hora hablando por teléfono, no puedo más", se escucha.

Una versión que contrasta con la versión ofrecida por el propio dueño, Guillermo Rigoni, quien afirmó que no había tenido contacto previo con la celebrity hasta la noche de su muerte y que supone un giro inesperado en la historia. El abogado de Rigoni defendió en el mismo programa esta versión: "No se conocían. Se conocieron por primera vez cuando ella arribó al local". Según lo dicho por el jurista, su cliente hasta entonces únicamente había hablado con Raúl Velaztiqui Duarte, productor que consiguió la asistencia de Jaitt a la fiesta en cuestión.

El productor también acudió hace unos días al canal de noticias TN para defender su versión tras haber sido detenido en un primer momento y que desvió las sospechas hacia Rigoni, con el que dice que vio hablar a Natacha en varias ocasiones. Además, cuenta que el dueño de Xanadú intentó disuadirle para que abandonase el local sin ella aquella noche: "La estaba esperando para irnos cuando bajó Rigoni de la habitación y dijo que Natacha se quedó dormida".

Fue entonces cuando decidió ir por su cuenta a buscar a la fallecida: "Estaba boca abajo, en bata. Pensé que me iba a pasar algo a mí. Más miedo tuve cuando encontré el teléfono de Natacha en un lugar en el que no debería haber estado", comentó refiriéndose a su localización detrás de un frigorífico de donde lo recuperó.

La teoría de un posible asesinato de Natacha Jaitt la inició ella misma cuando, hace un año, aseguró en un tuit que no descartaba que alguien acabase con su vida: "No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, no, no fui. Guarden tuit". Sus denuncias por violación y sus acusaciones a personas muy importantes en Argentina habrían resultado muy incómodas y con ellas se habría ganado a muchos enemigos en su país.