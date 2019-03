Eva González cuenta por primera vez cómo es su relación con Lourdes Montes

Mucho se ha especulado en los últimos meses sobre la supuesta mala relación entre Eva González y Lourdes Montes, las mujeres de Cayetano y Francisco Rivera. Esta semana, y por primera vez en mucho tiempo, la presentadora de La Voz se ha pronunciado al respecto y ha intentado quitar hierro al asunto que tantos titulares ha generado.

En uno de sus mejores momentos profesionales, Eva González atendió a los medios de comunicación para presentar la nueva etapa de La Voz en Antena 3 y se enfrentó a la última polémica surgida tras el plantón que dio a su cuñada Lourdes al no acudir a su desfile de moda y sí al de su amigo Cristo Ibañez, ambos en el marco de la moda flamenca en El Rocío.

Aunque no se mostró muy dispuesta a hablar sobre el tema, finalmente no pudo evitarlo y ante las insistentes preguntas aseguró que es "una tontería que no le merece la pena": "Yo creo que hay falta de noticias. Es la única explicación. Porque otra cosa no la entiendo" y sentenció: "Nuestra relación es muy buena".

Ya conoce a Curro

Las palabras de Eva González coinciden con la publicación de esta semana de la revista ¡Hola!, que asegura que por fin ha podido ir a conocer en persona a Curro, el hijo de Francisco Rivera y Lourdes Montes, que el pasado 9 de marzo cumplió dos meses. Cayetano sí que conocía a su sobrino, pero su mujer no había tenido la oportunidad, ya que ha estado inmersa en las grabaciones de La Voz Kids y, según dijo Cayetano, "tiene mucho trabajo". Las páginas de la revista ofrecen las imágenes exclusivas de la presentadora y su marido, acudiendo a la casa de Francisco y Lourdes, en pleno centro de Sevilla, donde fueron a comer.