Jorge Javier, ausente también de 'Lecturas': no hay columna semanal

La operación urgente de Jorge Javier este fin de semana no aparece en las revistas, a pesar de que el martes por la tarde corrió el rumor de que la revista en la que escribe, Lecturas, tenía preparada una exclusiva contando qué le ha pasado.

Sólo ¡Hola! hace una pequeña mención a su ingreso hospitalario, y en Lecturas no encontramos su columna semanal. Se le echa de menos.

Eva y Lourdes, las Kate y Meghan patrias

Ha habido reconciliación y ¡Hola! estaba allí para inmortalizar el momento. Siete días después de que la revista destapase la supuesta mala relación (o inexistente) que hay entre Eva González y Lourdes Montes, las cuñadas se han reencontrado en una comida.

Vemos en la publicación fotos de Eva y su marido, Cayetano González, acudiendo "por fin" a conocer a su sobrino Curro "a los dos meses de su nacimiento". Se percibe cierto retintín en estas palabras.

En las imágenes vemos a la pareja llegando a la casa de Fran y Lourdes en pleno centro de Sevilla hace dos fines de semana. No hicieron declaraciones.

Carmen Borrego con faja-cara, en portada

Y eso que es la revista con la que, supuestamente, había firmado la paz. Si Carmen Borrego sabía que la iban a sacar de semejante guisa, probablemente no se habría reconciliado con Lecturas. Y en portada, nada menos.

En la imagen vemos a la hija de Teresa Campos con una faja facial que retiene la carne después de someterse a otra operación estética. Perder ocho kilos ha hecho que se le descolgara el músculo del cuello y la periodista ha pasado por quirófano para sujetárselo.

Chabelita se sube al carro de los malos tratos

Chabelita se marca una exclusiva en Lecturas, su revista de cabecera, a costa de insultar a su exnovio, Alejandro Albalá. Los comentarios machistas del joven durante su estancia en Gran Hermano Dúo le sirven a la hija de la Pantoja para arremeter contra el aspirante a auxiliar de vuelo.

Con Colombia como escenario (hace ya semanas que viajó allí, por lo que debemos sospechar que se trata de fotos realizadas para cuando tocara hablar de algo, daba igual de qué), Chabelita sugiere que Albalá es un celoso enfermizo: "Yo he sufrido sus celos obsesivos… me miraba el teléfono cuando estaba dormida y me controlaba las conexiones de whatsapp".

Se atreve además a decir de él que "está mal psicológicamente" y confiesa ahora, después de haberse casado con él y haber protagonizado varias exclusivas declarándole su amor, que una vez la llamó "guarra". Y a la pregunta de si llegó a pasar miedo con él responde: "No voy a decir nada". Ahora, ya veremos la próxima vez que le pongan delante el cheque. Debería estar prohibido hacer entrevistas de este tipo sin presentar pruebas.

Exclusiva de '¡Hola!' de la escapada de Felipe VI

El rey ha pasado el fin de semana esquiando con su amigos en Baqueira Beret, y ¡Hola! ha recogido el momento en forma de exclusiva.

En las imágenes, vemos al monarca posar sonriente junto a su primo Beltrán Gómez-Acebo y a su amigo Pedro López-Quesada, con los que practicó deporte y compartió confidencias en uno de los hoteles de la zona. Paseó por el pueblo y cenó en el restaurante Ticolet, uno de sus favoritos según la revista, pasó por el grill Cinco Jotas, y a su regreso se detuvo en el Mars de Benabarre, donde degustó paté casero, codorniz escabechada y buñuelos rellenos de chocolate.

"Victoria también sale como Froilán, pero es más lista"

Carmen Duerto, colaboradora de Es La Mañana de Federico, se estrena en ¡Hola! con unas declaraciones de Jaime Marichalar realizadas durante la entrega del Premio Loewe de Poesía.

El exmarido de la infanta Elena "sale en defensa de sus hijos", dice el texto. Pero Marichalar se ha caracterizado siempre por errar el tiro. Desde aquél "es idéntico a la madre, el pobre", que dijo de su hijo Froilán el día de su nacimiento, se ha caracterizado por sus meteduras de pata.

Queriendo defender a sus vástagos, dice: "Victoria también sale y se divierte como Felipe, pero es mujer y es más lista, y no se la ve tanto como a su hermano". ¿Quiere decir con esto que Froilán es menos listo? E insiste con los parecidos: "Felipe (Froilán para el resto de españoles) es igual que la infanta, Victoria ha salido a mi familia. Me recuerda a mi madre, que era muy elegante, con mucho estilo, como Victoria".

Marichalar anuncia además que la niña va a estudiar ADE (Administración y Dirección de Empresas) como su hermano y reconoce que no le gustaría que Froilán "fuese el empollón y el típico que siempre levanta la mano porque se lo sabe todo. Prefiero que sea como es, un buen chico espabilado y que disfrute".

El exyerno de Juan Carlos también niega que Victoria Federica sea mala estudiante ("nunca ha repetido curso") o que sea novia de Gonzalo Caballero. "Si dice ella me dice que no, yo la creo", apunta.

En ¡Hola! leemos también que la joven acaba de sacarse el carnet de conducir y ha estrenado coche.

Astrid Gil-Casares, entrevistada en '¡Hola!'

Astrid Gil-Casares se va a convertir en personaje en breve con motivo del estreno de ¿Qué te juegas?, una película cuyo guión es obra suya. Hasta ahora era conocida por ser la mujer, primero, y exmujer, después, de Rafael del Pino, "uno de los hombres más ricos y poderosos de España", según ¡Hola!

Leemos que Astrid tiene veintisiete tatuajes dedicados a su ex en los que podemos leer frases larguísimas como "No tengo nada que ofrecer, sino sangre, trabajo, lágrimas y sudor", y critica de forma velada al responsable de Ferrovial, de quien dice que "Cuando estás con alguien con tanto poder, te conviertes en un documento adjunto".

Se vende la casa de Encarna Sánchez

Diez Minutos anuncia la venta de la antigua casa de Encarna Sánchez, una vivienda ubicada en La Moraleja que está valorada en casi tres millones de euros.

Se trata de la residencia en la que vivió la locutora durante sus últimas horas de vida. El tema de Encarna se está haciendo recurrente debido a que el 5 de abril se cumplen 23 años de su muerte.

Cóctel de noticias

Alfonso Diez presume de Mascota. El duque viudo de Alba aparece en ¡Hola! en unas fotos tomadas mientras pasea a su perro, el lebrel italiano que le regaló Cayetana trece meses antes de su muerte.

Antonio David Flores se mete a empresario. El malagueño ha abierto un restaurante en la playa de Fuengirola que se llamará Carpe Diem. Dice que no trabajaba porque estaba inmerso en un proceso judicial con su ex.

Telma Ortiz celebra el día de San Patricio en Barcelona. La hermana de la reina Letizia aparece retratada en ¡Hola! vestida de verde y con un trébol pintado en la cara. Telma y su hija pasearon juntas por la ciudad en la que viven.

Pilar Rubio y Sergio Ramos se están construyendo una mansión en La Moraleja. Según Semana, están levantando un casoplón en una parcela que compraron hace años en esta zona noble de Madrid.

Manuel Díaz y su hermano, Julio Benítez, recuperan el tiempo perdido. ¡Hola! publica una foto de ambos con sus parejas y asegura que están intentando pasar juntos más allá de las plazas de toros.

Esther Doña pasa por quirófano. La marquesa de Griñón ha sido sometida, según Semana, a una artrotomía, una intervención para aliviar el dolor en una articulación. Su marido la ha acompañado en todo momento.

Antonio Tejado reconoce en Lecturas que con Ylenia "tiene un rollazo". Es decir, que tienen "una química sexual evidente".

Chelo García Cortés, feliz con su mujer en la portada de Diez Minutos. La periodista protagoniza un reportaje-casual en la playa en el que posa con Marta, con la que vive desde hace tres décadas. Las malas lenguas dicen que la colaboradora de Sálvame se da un aire a Robert Redford.