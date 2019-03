Antonio David Flores no para de ganar pulsos a su ex, Rocío Carrasco. Después de ganar el juicio por malos tratos, en el que podía haber dado con sus huesos en la cárcel, el ex guardia civil ha sumado otro tanto tras el fracaso del último intento de Rocío de arrinconar judicialmente a quien fuera su marido.

En conversación telefónica con Sálvame, Antonio David contó la situación. "Me llegó hace un par de días del abogado que la queja al Tribunal Supremo se la han echado para atrás. Ella lo que hace es que va filtrando, va filtrando, pero claro, ¿qué ha pasado? Que el Tribunal Supremo ha contestado antes de lo que ella esperaba y ha cerrado ya el asunto diciéndole: "Hasta aquí. Ya va bien, chica. Ya no puedes hacer más nada".

Todo parece indicar que la Justicia ha frenado definitivamente a la hija de Rocío Jurado, empeñada en perjudicar de un modo u otro a Antonio David. Toca, por tanto, pasar página con la ventaja para él de haber ganado no solo en los tribunales, sino también en lo estrictamente familiar: sus dos hijos con Rocío viven bajo su techo y con su esposa por decisión propia. Pero quedan todavía flecos pendientes ya que, como él mismo reconoce, la voluntad de su ex de acabar con él parece no tener fin y probablemente nunca firmen la paz.

Demandas contra Olga

Un importante fleco pendiente es en forma de dos demandas, las interpuestas también por Rocío Carrasco, pero esta vez contra su mujer Olga, en las que solicita una compensación de unos 100.000 euros. Estas dos sí han sido admitidas a trámite y, por tanto, podría fructificar. La hija de la más grande las interpuso por una serie declaraciones realizadas en entrevistas donde la esposa de Antonio David cuestionaba el papel de madre de la hija de Rocío Jurado.

La primera de las entrevistas se produjo en el verano de 2016, a modo de previa de la entonces inminente boda de Rocío y su marido Fidel Albiac, y en la que se atribuía el mérito de la crianza de los dos hijos de Rociíto. La segunda y última fue en abril de 2018, con Olga hablando también de los hijos ahora adolescentes y su salida apresurada de casa de su madre para vivir con su padre, es decir, bajo el techo de Antonio David y la propia Olga.

En lo profesional, al menos, Antonio David sí está pasando página. Pronto vuelve a la televisión con una nueva temporada de Ven a cenar conmigo, donde formará parte de un casting con Pablo Carbonell, Lucía Bosé y Cósima Ramírez, además de algún otro proyecto como el restaurante que se dispone a abrir en Fuengirola, tal y como publica Diez Minutos.