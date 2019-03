María José Suárez, detenida en el aeropuerto de Barajas

Semana importante ésta que empieza hoy, viaje de 3 días a España por trabajo y una noticia que quería contaros desde hace meses! ABRIMOS TIENDA en Madrid el próximo mes de Mayo n c/Hermosilla 34 No sabéis la ilusión que tengo! Estamos en pleno proceso de selección de personal, necesitamos dependientas especialistas en novias y modistas de arreglos para la tienda. Si quieres trabajar con nosotros envía tu curriculum a info@mjsuarez.com Empezamos una nueva aventura! #deseadmesuerte! @mjsuarez_collections

A post shared by mariajosesuarezoficial (@mariajosesuarezoficial) on Mar 18, 2019 at 6:39am PDT