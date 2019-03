Descubren la identidad del posible amante (y compañero de 'Sálvame') de Gema López

La sonada traición de Gustavo González a su amiga Gema López destapó el supuesto idilio de la colaboradora con uno de sus compañeros de Sálvame. Este martes, los tertulianos del programa de Telecinco volvieron a acorralar al paparazzi que se negó a reconocer su responsabilidad en dejar expuesta la vida privada de la tertuliana, que siempre se ha caracterizado por el celo y la discreción con la que ha llevado su vida.

Hace una semana, la revista Lecturas publicó en exclusiva un polígrafo a la ex de Gustavo, María Lapiedra, que ofreció más datos sobre la posible nueva ilusión de Gema y sobre su separación. A ella se sumó Rafa Mora que desde Sálvame afirmó que el nuevo amante de la periodista estaba en el plató en esos momentos: "Sé de qué persona está hablando María en esa entrevista. No me creo que la gente de este plató no sepa de quién se está hablando. La persona que María dice que ha tenido algo, por boca de Gustavo, está aquí con nosotros. Solo hay que saber si eso es verdad o Gustavo se lo inventó. No voy a decir el nombre de la persona que lo ha dicho, pero no voy a recular en lo que acabo de decir. Me ha cogido detrás y me ha advertido de que no diga su nombre", confesó el extronista señalando claramente a Diego Arrabal aunque evitando decir su nombre.

Esa tarde se encontraban en plató Gustavo González, Antonio Montero, Kiko Hernández, Diego Arrabal y el propio Rafa Mora. En un momento dado, Gustavo aseguró que, cuando se enteró de que Gema podía tener un lío con un compañero, habló con él para advertirle. Fue entonces cuando Mila Ximénez se dirigió a Diego Arrabal y desde casa se le escuchó decir: "¿Está hablando de ti verdad?". "Yo lo único que le he dicho a Rafa es que no hables tan a la ligera porque te puedes meter en un lío. No ha sido una amenaza", contestó el periodista.

Gustavo no quiso entrar en más polémicas y evitó admitir que contase toda la verdad a María Lapiedra cuando aún eran pareja. Para "respetar la decisión de Gema", que le pidió no utilizar "su nombre en vano", el paparazzi aseguró que no volverá a hablar del tema en un futuro.