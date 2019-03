La mezquindad de Chabelita haciéndose pasar por mujer maltratada para vender

Chabelita se marca una exclusiva en Lecturas, su revista de cabecera, a costa de insultar a su exnovio, Alejandro Albalá. Los comentarios machistas del joven durante su estancia en Gran Hermano Dúo le sirven a la hija de la Pantoja para arremeter contra el aspirante a auxiliar de vuelo. Con Colombia como escenario, Chabelita sugiere que Albalá es un celoso enfermizo: "Él ha reconocido que es un celoso obsesivo, me decía que estaba súper enamorado, si no, no se habría casado conmigo. Él lo definió después como obsesión. Yo he sufrido sus celos obsesivos… me miraba el teléfono cuando estaba dormida y me controlaba las conexiones de whatsapp".

Se atreve además a decir de él que "está mal psicológicamente" y, confiesa ahora, después de haberse casado con él y haber protagonizado varias exclusivas declarándole su amor, que una vez la llamó "guarra". "Es una de las personas que te dicen que eres lo peor, pero aun así están contigo. Le está pasando lo mismo con ella. Él te perdona algo pero no te lo recuerda siempre. Prefiere tenerte ahí fuera y que hagas lo que quieras. (…) No he conocido a otra persona así. Mis hombres de ahora, con los que he estado en mi vida, tienen mucha más dignidad que Alejandro".

Y a la pregunta de si llegó a pasar miedo con él responde: "No voy a decir nada". "Yo también lo pasaba mal como Sofía. La diferencia es que, como lo suyo se ve en la tele, mucha gente se pone de su parte. En mi caso la mala era yo, la que estaba de juerga todo el día y la que provocaba los celos de Alejandro. No sé por qué defienden la actitud de otras personas, no hablo de Sofía en concreto, y la mía no". Cuando le preguntan si Alejandro es un maltratador ella guarda silencio aunque más adelante apunta: "Espero que su familia le apoye".