Ha sido la primera vez que Margarita Vargas ha asistido a un acto público después de haber sido madre por cuarta vez. Su hijo Enrique nació hace un mes y medio y, según comentó, tanto el bebé como ella se encuentran muy bien. "Es el que más se parece a mí de los cuatro, es el menos Borbón, mi hija Eugenia que ya tiene 12 años ejerce de madre y yo de abuela", comentó entre risas.

La esposa de Luis Alfonso de Borbón se encuentra muy recuperada después de haber dado a luz. "Me trasladé a Estados Unidos por un tema de salud mío, pero ya estoy totalmente recuperada. Le doy el pecho cada tres horas y media, todavía tengo que perder peso, pero el bebé es lo primero. Ya he comenzado a montar a caballo, hacer ejercicio me viene muy bien".

Al preguntarle qué opinaba de todo lo que está aconteciendo en su país con el régimen de Nicolás Maduro, dijo que el corazón lo tiene roto. "Pienso como cualquier venezolano, deseando que esto se arregle, porque la verdad es que es muy duro. Tengo familia allí, mis padres, y soy venezolana a morir a pesar de vivir aquí. Amo a mi país, lo quiero con locura y estoy deseando que esta situación se acabe pronto", explicó.

Margarita no quiso profundizar mucho cuando se le preguntó por la exhumación del cadáver de Francisco Franco, bisabuelo de su marido. "Es un tema delicado, yo siempre he dicho que los muertos hay que dejarles descansar en paz, es un asunto nada agradable para nadie. Es un tema en el que yo no pinto nada y de verdad que no me corresponde hablar de eso".

Margarita, con el periodista Carlos Pérez Gimeno | Archivo

Un año más Margarita ha vuelto a amadrinar la cuarta edición de una colección capsula de la famosa Camiseta Solidaria Querer by The Extreme Collection, y los beneficios de su venta, van destinados a la Fundación Querer, que es una institución sin ánimo de lucro, y ayuda a niños con necesidades educativas especiales, derivadas de padecer enfermedades neurológicas, al frente de la cual esta Pilar García de la Granja.