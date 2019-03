María José Suarez explica su incidente en Barajas a través de un comunicado

La exmodelo María José Suárez acaparó los titulares de numerosos medios digitales por su supuesta detención en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Según informó Espejo Público, Suárez fue trasladada inmediatamente a los juzgados de Plaza de Castilla y quedó a la espera "por dos requisitorias relacionadas con dos multas económicas".

Sin embargo, la exmiss España en 1996 aseguró que tan solo tuvo un problema con sus maletas. "Yo no he estado en los Juzgados de Plaza de Castilla en mi vida. Fui un segundo a la policía de Barajas porque habían perdido las maletas y voy a ahora a recogerlas. Necesitaba mi ropa para un evento importante". Su abogado envió un comunicado a los medios para que no salgan a la luz más versiones de su incidente: