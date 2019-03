Marta, mujer de Chelo, enamora a los espectadores en su primera entrevista en directo

Este miércoles la revista Diez Minutos publicó en exclusiva un extenso reportaje en el que aparecían Chelo García Cortés con su mujer, Marta Carbonell, caminando por la playa. En las instantáneas la gallega demuestra estar tan enamorada como el primer día a pesar de llevar casi tres décadas juntos. Este miércoles en Sálvame, la esposa de Chelo se estrenó en televisión para confirmar que en el caso de que finalmente la periodista sea elegida para participar en Supervivientes, ella será su defensora en plató. "No lo he hecho en mi vida pero, si Chelo me necesita, ¿qué le voy a hacer? Claro que estaré", comentó.

Desde la playa de Castelldefels, Marta realizó su primera conexión con el programa de Telecinco. Un emocionante momento que concluyó con Chelo llorando y dedicándole un emotivo mensaje: "Voy a pedir un aplauso para mi mujer que está ahí. Solo quiero pedirte una cosa. Perdón por exponerte, pero estoy muy orgullosa de ti y eres lo más importante de mi vida. No puedo seguir ocultando que comparto mi vida con la mejor persona que podía tener. Te quiero, gracias".

Marta se contagió de la emotividad de Chelo y confesó que estaba dando el paso de salir en los medios "por amor": "Yo quiero a Chelo, no hay problema. La vida transcurre pasito a pasito y ahí estamos. Uno está en el mundo y se arriesga. Y ahí estoy con ella. Gracias por lo que me has dado en estos 29 años y sigues dándome". Después de la breve conexión, los colaboradores quedaron impresionados y destacaron lo "bien amueblada que tiene" la cabeza y su "espontaneidad y naturalidad". Muy aplaudida fue su intervención también en las redes sociales que señalaron su simpatía y cercanía.

Con respecto a su participación en Supervivientes, Chelo verbalizó su mayor temor: "Es la primera vez en nuestra vida conjunta que nos vamos a separar, si voy. Y llevo 29 años con ella. Comparto su ilusión, la quiero, comparto sus sensaciones y su vida".