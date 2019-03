El episodio más desconocido de la vida de la "matona" y "roba parejas" Chelo García Cortés

Cuando apenas han pasado 48 horas desde que Marta Roca Carbonell, mujer de Chelo García Cortés, dejase de ser anónima tras la publicación de unas románticas fotografías en la revista Diez Minutos, ya ha salido a la luz el primer testimonio que habla sobre el pasado de su relación. El testimonio de María, conseguido por Sálvame, puso de manifiesto que mantenía un noviazgo con Marta en el momento en el que conoció a la periodista y que fue la propia Chelo la que la llamó para acabar con la relación: "Chelo, la capitana, me dijo, ‘te pido por favor que no te acerques a nosotras porque somos pareja'", algo que la dejó "muy trastocada y deprimida".

La periodista se enfrentó al testimonio y, aunque primero contestó con evasivas, finalmente se defendió de las acusaciones: "Preguntadle a Marta, será ella la que cuente su historia. No soy una capitana, no soy una matona y no robo parejas. Yo no he robado en mi vida. Marta y yo nos conocemos en un momento muy concreto de nuestra vida en 1989. Esta persona ya no estaba en vida de Marta. No tiene nada que ver la realidad con lo que está contando esta señora. Marta era una persona joven que iba y venía con quien le daba la gana", dijo enfadada para después añadir que llevan 29 años juntas y no entiende que "tanto tiempo después salga ahora María con su testimonio": "Llevo 20 años en la tele, podría haber levantado antes el teléfono. Cuando dos personas deciden unirse, casi de por vida, será por algo. A lo mejor la que tenía la pareja era yo, y fui la que me enamoré de Marta".

Pero la primera aparición pública de Marta en Sálvame de este miércoles podría no ser la última. Chelo García Cortés reconoció que le gustaría ver a su pareja sentada en Sábado Deluxe para que tanto el público como sus compañeros de programa puedan conocerla: "Es una mujer con muchos valores, sabe estar y hablar, nunca va a tener un gesto malsonante con nadie. Me gustaría que entrase sin miedo en este plató, algo que siempre ha tenido durante estos nueve años de programa. Me gustaría que la conocieseis y que no tenemos nada que esconder. Hemos vivido nuestras relaciones e historias anteriores, pero luego nos unimos para siempre. Si voy a Supervivientes será la primera vez que nos separemos en estos 29 años".