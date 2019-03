El exatlético José Luis Luna, el nuevo enemigo número 1 de Alba Carrillo

Alba Carrillo suma un nuevo enemigo a su larga lista. La modelo se dispone a interponer medidas legales contra el futbolista José Luis Luna por una serie de intervenciones en medios, entre ellas Sálvame, donde la acusó abiertamente de buscar marido rico... y especialmente entre la profesión futbolística.

Todo ocurrió poco después de la polémica de su ruptura con Courtois, con muchos fans del Real Madrid acusando a Alba de perjudicar el rendimiento del equipo con el anuncio mediático de su relación (pronto finiquitada por el portero).

Sobre la modelo, Luna aseguró en una entrevista posterior con Europa Press, en las que reiteró sus declaraciones originales, que Alba que es "una tía alta, guapa, simpática y tiene acceso a ese tipo de gente, deportistas, guapos...".

El antiguo jugador del Atlético de Madrid tampoco tuvo buenas palabras para Lucía Pariente, la madre de Alba y habitual defensora. Hace unos días, antes de salir a Sálvame a realizar declaraciones sobre Alba, Luna aseguró haber recibido una serie de mensajes de Lucía Pariente haciéndose pasar por otra persona, "primero con número oculto y luego con su número", pero siempre en tono amenazante.

"Me dijo que se me iba a denunciar y se me ha amenazado de muerte", dijo el futbolista, sin asomo de duda. "Se te va a ahorcar", concretó sobre esos mensajes. "Se hizo pasar por una tal Sara, mujer del futbolista del Atlético, pidiendo ayuda para desenmascarar a Alba Carrillo, pero al final era Lucía Pariente. Fue una conversación muy divertida".