La venganza de Gil Silgado: se descubre cuál fue su victorioso plan contra Antonio Tejado

José María Gil Silgado ha reaparecido tras semanas apartado de los medios de comunicación. Este jueves reveló en una entrevista para El programa de Ana Rosa que ha demandado a Antonio Tejado: "Lo he hecho por nombrar bastante veces a nuestra hija", contó el ex de María Jesús Ruiz. La propia concursante tuvo un enfrentamiento dentro de Gran Hermano Dúo cuando en mitad de una discusión, éste se refirió a las niñas para atacarla.

Sobre el breve idilio que vivió la ex miss España con su compañero de concurso, Gil Silgado declaró que "es un tema que le gustaría hablar con ella": "No me ha gustado lo que he visto, la he visto inadecuada". También desveló que él y un grupo de amigos votaron para que Antonio saliese expulsado del reality cuando estuvo nominado ya que no le gustó el comportamiento que tuvo con la madre de su hija. Además, según contó el sobrino de María del Monte este jueves durante la gala, el empresario creó un grupo de WhatsApp con "gente de pasta" para que lo echaran.

Además, expresó lo "mal que le sentó" que la modelo y Julio Ruz protagonizasen un acercamiento dentro de la casa. Tanto así, que cuando se emitió dejó de ver el programa y abandonó Andújar, localidad de la concursante, junto a su hija. El empresario dio a entender que no se cree que María Jesús le tenga "ese aprecio" que ha querido demostrar durante sus meses de concurso, donde ha llevado un pañuelo suyo atado al brazo en algunas ganas y ha llegado a definir como "el hombre de su vida".