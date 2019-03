Hiba Abouk asistió a la presentación del Pop Up de Bulgari en El Cortes Inglés. La actriz apareció con un nuevo look al haberse cortado el pelo. "Lo he hecho en solidaridad con una amiga mía que está malita, y tienen que cortarle el pelo, y he decidido hacerlo yo también". La actriz no es muy dada contar detalles de su vida personal, aunque en esta ocasión al preguntarle cómo estaba su relación con el jugador de futbol Achraf Hakimi, que juega en el Borussia Dortmund, no tuvo ningún reparo en responder. "Mi relación está super formalizada. La distancia no es un problema porque nos vemos mucho" así lo contó.

A cerca de los rumores de un posible regreso de Achraf al Real Madrid, dijo no saber nada, y que a ella lo que le interesa es que juegue donde le apetezca y sea feliz. "Ahora soy un poco futbolera", confesó. El marroquí está cedido por dos temporadas al Dortmund, aunque parece ser que puede existir la posibilidad que con la llegada de Zidane, se podría adelantar su regreso el próximo verano.

En la actualidad vive en Madrid, aunque de vez en cuando se traslada a Paris por motivos profesionales. "Dentro de poco se entrena mi última película de momento esos son los proyectos más cercanos que tengo"