El desconcierto de Beatriz Rico ante el piropo de un taxista: "El feminismo no es esto"

Beatriz Rico se ha convertido en una de las protagonistas del día en Twitter por un comentario enviado desde un taxi. En tiempos del Me Too, la actriz contó que recibió un piropo del taxista y que éste "enseguida" se puso nervioso y se disculpó "por si me ha ofendido". "También me pongo nerviosa al verle a él apurado. La situación me pareció absurda y un poco triste. El feminismo no es esto", decía la actriz, que alcanzó la fama en los años 90.

Estoy un taxi y el taxista me dice que tengo unos ojos muy bonitos. Enseguida se pone nervioso, se disculpa por si me ha ofendido.Le aseguro que no, pero también me pongo nerviosa al verle a él apurado. La situación me pareció absurda y un poco triste. El feminismo no es esto. — Beatriz Rico (@bearicoactriz) March 22, 2019

El tuit ha sido muy compartido en la red social, donde decenas de usuarios han comentado la situación debatiendo, entre otras cosas, si había o no machismo y si el piropo era o no era apropiado.

Hace pocos días otra actriz española, Carmen Maura, se refirió al feminismo y al movimiento Me Too en su discurso al recoger la Medalla de las Artes. "No nos cojáis miedo", dijo sobre los hombres.