Laura Pausini pide perdón a Malú por su "lo que ella quiere es coger"

"Lo que ella quiere es coger", respondía Laura Pausini con el sentido del humor que le caracteriza, convirtiéndose rápidamente en trending topic, cuando se le preguntaba por la supuesta nueva relación de la que fue su compañera en La Voz, Malú, con Albert Rivera. Lo que la italiana no podía imaginar es la repercusión que tendría su respuesta y ahora ha querido pedir perdón.

Pausini participaba este sábado en el concierto benéfico de Cadena 100 a favor de Manos Unidas en el Wizink Center de Madrid. Antes de su actuación, la italiana confesaba a Europa Press: "Bueno hablamos muy a menudo pero creo que no es justo que continúe hablando de ella. Ya he hecho una mala cosa. No sabía nada de la relación entonces disculpad si fui tan brava en ese sentido y no quiero hablar de su vida privada".

Y para zanjar el tema, ha sentenciado: "Si ella no habla no tengo porque hacerlo yo. Disculpa Malú pero te quiero mucho, tú ya lo sabes", pidiendo perdón así a la cantante, que es completamente hermética con su vida privada.

En cuanto a la lesión que mantiene a Malú alejada de los escenarios, Pausini responde: "Es la segunda vez así que le deseo mucha suerte. Es una artista muy importante de este país y también para mi que soy su fan, tengo su música y quiero que esté bien", confesaba deseándole sus mejores deseos.