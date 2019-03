Nagore Robles noquea en directo a Carolina Sobe contando cómo se acabó su amistad

Nuevos episodios de tensión en el debate de Gran Hermano Dúo a cuenta del reencuentro entre Carolina Sobe, la última expulsada del reality de Telecinco, y Nagore Robles, tertuliana y colaboradora del espacio del domingo.

La amistad entre ambas comenzó en Gran Hermano 11, tal y como la propia Sobe recordó durante su estancia en la primera edición de GH Dúo. La madrileña de origen guineano calificó entonces a Robles como una de sus "mejores amigas", pero también que la perdió porque ella decidió escuchar a terceras personas poco recomendables.

Nagore respondió en la anterior edición del Debate asegurando que le había dolido mucho esa traición, que se produjo "por dinero". La causa, que Sobe "se chivó" de su romance con Sofía Cristo durante el concurso Acorralados.

El Debate abundó en el enfrentamiento entre ambas mujeres, que por fin se reencontraron en directo para resolver sus problemas. "Cuando una persona es tan cruel con una persona que quieres tanto no es cuestión ni de dinero, ni es cuestión de terceras personas, es cuestión de que eres cruel… y lo fuiste", dijo una dolida Nagore.

"Me mandaron información que se supone que venía de ti hacia mí", dijo Sobe intentando esquivar las balas de Nagore. También le quiso recordar sus intentos (poco exitosos) de arreglar las cosas: "Te pedí que quedásemos para hablar, para explicarte ciertos puntos que a mí no me cuadraban y, o porque no tenías tiempo o porque no te daba la gana, se quedó ahí en el aire. Eso me hizo pensar que no querías quedar conmigo porque había algo que era verdad".

La reacción de Nagore Robles fue rápida, contundente y directa. "Quedamos para hablar y me dijiste que había sido tu representante, que te había dicho que te podías ganar unos euros criticándome. Que a mí una amiga me diga que ha empezado a soltar perlas sobre mí por dinero no me parece excusa porque para mí hay valores más importantes que el dinero"

En definitiva, Nagore considera que "tenía todo el derecho del mundo" a acabar con su amistad con Carolina. Y, a consecuencia de eso, le espetó que hizo "algo más cruel, que fue sentarte en un plató a soltar barbaridades de mí y de mi familia".