El plan de Rocío Carrasco para rescatar a sus hijos de la "influencia" de Antonio David

El triunfo judicial de Antonio David Flores sobre Rocío Carrasco ha devuelvo a la hija de Rocío Jurado a los titulares de prensa. El conflicto que mantenía con su exmarido y padre de sus hijos tras una demanda por presuntos malos tratos concluyó con un veredicto a favor de Antonio David. De nada sirvió el último intento desesperado de Rocío que presentó una queja ante el Tribunal Supremo por la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid.

Este lunes en Sálvame debatieron sobre la relación de la Rocío con sus dos hijos y cómo les ha afectado el proceso judicial. Terelu Campos aseguró que su amiga no se está dejando llevar por el odio, sino por un sentimiento de justicia que provocó que la relación de sus hijos cada vez parezca más insalvable. "Si yo fuera amiga de Rocío se lo diría, pero a mí nada en el mundo haría que me separara de mis hijos", replicó Mila Ximénez. "Entender que mi posición es muy complicada. ¿Yo quién soy para decirle a alguien algo así? Creo que es fácil desde nuestra postura, tenemos una distancia emocional que ella no tiene. No nos podemos olvidar que durante años ha sufrido todo lo que él dijo. Y los hijos ya existían (…) Desconozco los motivos por los que ha puesto la demanda a Olga pero aquí, a lo largo de estos meses, todos hemos visto el deterioro físico de Rocío. Creo que si alguien piensa que Rocío no sufre con esto… solo hay que verla. No he visto a Rocío tan mal como en el último año", contestó Terelu. "¿Algún día esos niños perdonarán esa guerra?", preguntó Paz Padilla a la hija de María Teresa Campos. "De sus hijos no tengo nada que decir", contestó.

Gustavo González arrojó algo de luz al asunto y desveló que Rocío no ha perdido la esperanza de recuperar en algún momento la relación con sus hijos: "Yo siempre me he puesto del lado de Antonio David, le tengo mucho aprecio a él y a la niña. Pero sé que ella espera recuperar a sus hijos en algún momento". Según el pararazzi, el plan de la hija de Rocío Jurado "es esperar a que no estén bajo la influencia de su padre. Ha habido discusiones, trifulcas y distancias entre las familias. Los niños, evidentemente, no van a olvidar el dolor que han sentido".