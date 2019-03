Carmen Lomana reniega de Vox y su hermano tras su fichaje: "Merecemos políticos honrados"

Rafa Lomana, hermano de la mediática Carmen Lomana, se dio a conocer por su participación en Supervivientes, donde quedó finalista por detrás de Abraham García. Meses después la empresaria comenzó su andadura política en Vox como número tres al Senado por Madrid, aunque la formación política no consiguió los votos suficientes. Ahora, con la subida de Vox, es su hermano quien ha fichado por el partido de Santiago Abascal como cabeza de lista al Congreso por Albacete, algo que no ha sentado nada bien a Carmen, ya que la relación con su hermano es bastante mala.

Tan sincera como siempre, Lomana expresó su malestar e indignación en una serie de tuits tras conocerse el fichaje de su hermano por Vox en sustitución de Fernando Paz. "Pido a la prensa y a todos los que me sigáis que nadie me vincule a Vox. Por hacer un favor me equivoqué. No tenía intención alguna de votar a Vox. Tras ver las noticias de hoy, menos todavía. Merecemos políticos honrados, formados y con un pasado intachable. Me apena que mi nombre salga junto al de otra persona vinculada con Vox que hace mucho tiempo nada tiene que ver conmigo", escribió Carmen sobre la formación política y su hermano.

Rafael Lomana, de profesión deportista extremo especializado en esquí, se dio a conocer por su participación en el programa de televisión Desafío extremo, presentado por Jesús Calleja, aunque el gran salto a la televisión lo dio con Supervivientes. Tras su participación en el reality, continuó visitando los platos de Sálvame diario y Sábado Deluxe.

Los hermanos arrastran una mala relación desde hace años. En unas declaraciones a Vanitatis, Carmen aseguró que Rafa es el único que no se habla con nadie de su familia. "Ni mi madre ni yo conocemos a su hija. He intentado contactar con ella muchas veces, pero no sé ni donde vive. Mi madre ha sufrido muchísimo con este tema y él ni siquiera le ha mandado una foto de la niña", confesó. En 2015 falleció su madre Fefa, y los hermanos ni siquiera se miraron a la cara.